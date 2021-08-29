حاسبة تمويل الراجحي وطريقة معرفة مبلغ القرض مع الشروط المطلوبة بالمملكة

حاسبة تمويل الراجحي، وكل الخطوات المطلوبة من اجل التعرف على مبلغ القرض والشروط المطلوبة سوف نتعرف علي كل هذه التفاصيل من خلال هذه المقالة، حيث من المعروف ان بنك الراجحي هو احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية والإلكترونية أيضا، حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي هي خدمه قام بإضافتها مصرف الراجحي لكل عملائه والذي من خلاله يمكن احتساب المبلغ الذي يخص تمويل شخصى مصرف الراجحي، ودائما ما يسعى الراجحي إلى تطوير أداءه المصرفية والإلكتروني لمواكبة البنوك العالمية، ومن خلال مقالتنا اليوم سوف نتناول معرفة حاسبة التمويل الشخصي الراجحي.

حاسبة تمويل الراجحي

مصرف الراجحي يقدم مجموعه من الخدمات المميزة التي تساعد المواطنين والمقيمين أيضا على اخذ قروض مصرف الراجحي تتناسب مع قدراتك المالية، ومن خلال حاسبة تمويل الراجحي يمكن احتساب قيمة الأقساط والقروض وهى خاصية هامه جدا لكل عملاء الراجحي، حاسبة التمويل الشخصي التي يقدمها البنك تعتبر ميزه هامه جدا تساعد العميل على معرفة قيمة الأقساط التي تم دفعها إلى البنك مما يسبب حالة من الارتياح لدى العميل، وهناك من ضمن القروض المختلفة التي يقدمها البنك هي قرض الراجحي للمتقاعدين وهى من القروض المميزة أيضا والتي يمكن من خلال خدمة حاسبة تمويل بنك الراجحي التعرف على قيمة القرض والأقساط أيضا.

خطوات احتساب تمويل بنك الراجحي

يمكن لأي مستفيد من معرفة قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في مكانها المناسب.

قم بالضغط على الحساب.،

بعدها ستظهر لك كل المعلومات المطلوبة.

ثم يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

كيفية التقديم على طلب تمويل الراجحي

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. تقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين. تقديم صوره من المؤهل الدراسي. تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى. يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض. أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية به مميزات هامه سواء بالقروض الشخصية أو الخدمات الإلكترونية، وتأتي في مقدمة هذه الخدمات هي حاسبة تمويل الراجحي.