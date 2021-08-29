نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصة تعويضية لطلاب الثانوي العام يوميًا واستخدام الكتب الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصة تعويضية لطلاب الثانوية يوميًا، حددت وزارة التربية والتعليم في السعودية الإرشادات والتعليمات الجديدة من أجل عودة الدراسة في السعودية للطلاب في مختلف مراحل التعليم بمدارس السعودية، وقد أصدرت قرارًا بشأن طلاب الثانوي العام والمواد الدراسية المقررة لهم، حيث أنه سيتم توفير نسخ إلكترونية من بعض المواد الدراسية التي من المفترض أن يتم دراستها هذا العام الدراسي 1443 بعد إحالة الطلاب لمنصة عين الإثرائية.

كتب رقمية لطلاب الثانوي العام والمتوسط

ذكرت وزارة التربية والتعليم السعودية أن مادة فقه 3 ومادة الحاسب 3 ومادة علم الأرض ومادة اللغة الإنجليزية 6 ومهارات البحث سيتم الحصول على نسخ إلكترونية رقمية منهم جميعًا وليست نسخ ورقية مثل باقي المواد، وأتاحت منصة مدرستي أو منصة عين التعليمية من أجل الحصول على النسخة الرقمية من تلك الكتب الدراسية.

كما أن لطلاب المرحلة المتوسطة تم إضافة بعض المواد الدراسية الجديدة لهم هذا العام مثل مادة المهارات الحياتية ومادة المهارات الرقمية ومادة التفكير الناقد وتلك الكتب قد تم طباعتها ورقيًا، في حين أن بعض المواد الدراسية الأخرى مثل الدفاع عن النفس لن يتم طباعتها ولكن طريقة تدريسها ستكون من خلال الدليل التعليمي المتوفر لدى المعلمين في المدرسة من منصة مدرستي أو منصة عين.

مع العلم أن مادة الدفاع عن النفس هي كذلك من المواد الجديدة لهذا العام، وستضاف لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وستكون هامة لهم لتعليمهم كيفية الدفاع عن أنفسهم لفظيًا وجسديًا من أجل تقليل ظاهرة التنمر والعنف التي تنتشر بين الطلاب، وحتى يتعلم الطلاب قواعد الدين الإسلامي في الدفاع عن النفس وحمايتها من الغير.

حصص إضافية لطلاب الثانوي العام

وكانت قد حددت الوزارة أن الطلاب في مرحلة الثانوي العام سيسمح لهم بتسجيل من أربع إلى خمس نقاط فقط لكي تتلائم مع خطة الدراسة المحددة طوال الثلاثة فصول دراسية، كما وسيتم إضافة حصة دراسية إضافية أخرى للطلاب حتى يتم تعويض الفاقد الدراسي الناتج ولا يتأثر المقرر الدراسي بأي شيء.