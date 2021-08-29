نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحيه رخصه القيادة الكترونيا عبر ابشر بدون تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحيه رخصه القيادة من اهم الخدمات التي يستخدمها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها عن خدمه طلبات التأشيرة عبر منصة ابشر بالخطوات بكل سهوله ومعرفه شروط الخدمة. وتم الإعلان أيضا عن سجل الأسرة للأمهات من ابشر وكيفيه إصدارة والحصول علي الخدمة بالتفصيل. والآن سوف نقوم بتوضيح وشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه كيفيه الوصول إليها الكترونيا بدون تسجيل الدخول بالمنصة. مع شرح أيضا وتوضيح كيفيه الاستعلام عن معلومات الرخصة أيضا بالخطوات من خلال هذه المقالة التالية.

الاستعلام عن صلاحيه رخصه القيادة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة من معرفه صلاحيه رخصه القيادة للمواطن والمقيم داخل المملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين ولا يشترط تسجيل حساباتهم في المنصة لأنها خدمه استعلاميه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات والاستعلامات بطريقه إلكترونية يمكن الحصول عليها عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

خطوات الاستعلام عن صلاحيه الرخصة

كما أعلنت المنصة أيضا عبر صفحتها عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن صلاحيه الرخصة الكترونيا. والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية بدون تسجيل دخول للمنصة:

دخول الموقع الإلكتروني والرسمي منصة ابشر.

اختيار الاستعلام عن معلومات رخصه القيادة من قائمه الخدمات الاستعلامية من الصفحة الرئيسية.

إدخال رقم الهوية أو الإقامة.

تحديد نوع التقوم ميلادي أم هجري.

تاريخ ميلاد المستفيد.

الرمز المائي الظاهر أمامك وبعد الانتهاء يجب الضغط علي عرض.

الاستعلام عن معلومات الرخصة

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن خدمه الاستعلام عن معلومات الرخصة والتي تمكن كلا من المواطن والمقيم من الاستعلام عن بيانات رخصه القيادة الكترونيا. وذلك أيضا طبقا لرؤية المملكة 2030 والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة.

خطوات الاستعلام عن معلومات الرخصة

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الاستعلام والذي سوف نوضحه لكم عبر الخطوات الأتية: