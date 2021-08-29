نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل القدوم عبر ابشر بدون تسجيل دخول بالمنصة ومعرفه الشروط لجميع للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل القدوم عبر ابشر من اهم الخدمات التي تم إطلاقها حديثا عبر المنصة. والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه المنصة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وعبر صفحتها الرسمية عن إنشاء حساب في منصة ابشر وكيفيه التفعيل في خدمات البوابة بالشروط والخطوات. وتم الإعلان أيضا عن تمديد تأشيرة الزيارة للمقيمين عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح جميع الشروط لجميع المستفيدين من الخدمة وكيفيه الوصول الكترونيا بالخطوات.

تسجيل القدوم عبر ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة الجديدة والتي تمكن جميع القادمين إلي المملكة العربية السعودية من تسجيل وتحديث البيانات الصحية. والخاصة بجائحه كورونا وذلك قبل الدخول إلي المملكة علي الأقل 72 ساعه لتسهيل الإجراءات قبل الدخول للمملكه عبر منافذها الحدودية.

شروط المستفيدين من تسجيل قدوم

أعلنت المنصة عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من تسجيل القدوم عبر ابشر والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل من خلال الأتي.

شروط التسجيل للزائر المحصن

حصوله علي احد اللقاحات المعتمدة بالمملكة مع ذكر نوعه.

يشترط اعتماد شهاده اللقاح والتصديق عليها من الجهة الصحية لبلاد المسافرين.

لا تقل مده تلقي الجرعة الأخيرة قبل المغادرة 72 ساعه إلي المملكة.

الاقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق منها عند إصدار كارت صعود الطائرة.

تحميل تطبيق توكلنا.

شروط التسجيل للزائر للعلاج

إدخال المعلومات قبل الوصول للمملكه ب 72 ساعه.

الاقرار بصحة بياناته وسيتم التحقق منها قبل صعود الطائرة.

التسجيل خاص بالزائرين الغير محصنين القادمين للعلاج عن طريق منفذ بري فقط.

تحميل تطبيق توكلنا.

شروط التسجيل للمقيم المحصن

أن يكون المقيم خارج المملكة.

الوضع الصحي للمقيم في تطبيق توكلنا محصن أو محصن جرعه أولي أو محصن متعافي.

إدخال بيانات المقيم قبل الوصول للمملكه ب 72 ساعه.

الاقرار بصحة بياناته والتي سيتم التحقق منها عند ركوب الطائرة.

الأزواج المرافقين مع المقيم يتم تسجيلهم لصاحب الطلب كمرافقين.

الأطفال الأصغر من 18 سنه وقادمين مع رب اسره يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب. أما إذا كانت عماله منزليه برفقه صاحب العمل يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

تحميل تطبيق توكلنا.

شروط التسجيل للمقيم الغير محصن

أن يكون المقيم خارج المملكة.

إدخال بياناته الخاصة قبل وصوله المملكة ب 72 ساعه.

الاقرار بصحة بياناته لأنها سيتم التحقق منها.

الأزواج مع المقيم يتم تسجيلهم كمرافقين له.

الأطفال الأصغر من 18 سنه وقادمين مع رب اسره يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب. أما إذا كانت عماله منزليه برفقه صاحب العمل يتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

تحميل تطبيق توكلنا.

شروط التسجيل للعماله المنزلية المرافقة للمواطنين

أن يكون العمالة مرافقه للمواطن في نفس الرحلة والطائرة.

وجود المقيم خارج المملكة.

إدخال المعلومات قبل المغادرة إلي المملكة ب 72 ساعه.

الإقرار بصحة بياناته لأنة سيتم التحقق منها.

تحميل تطبيق توكلنا.

خطوات تسجيل القدوم

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تسجيل القدوم عبر ابشر بدون تسجيل دخول للمنصة والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية: