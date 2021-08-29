نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيا الجبر والراجحي الحديثة ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا الجبر والراجحي علي سيارات كيا من اهم العروض التي تم إطلاقها في الشهر الحالي. والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه للسيارات والمنتجات التمويلية أيضا في الشهر الحالي مثل منتج البيع علي الخارطة عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم الشروط والمميزات. كما تم الإعلان أيضا عن عروض تويوتا 2022 من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي سياره. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل مع معرفه الشروط والأقساط الخاصة بالسيارات. وكيفيه الحصول علي سياره وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

عروض كيا الجبر والراجحي

اعلن المصرف عن العروض علي سيارات كيا 2021 بالتعاون مع شركه كيا الجبر للسيارات بالمملكة السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من الآن وتنتهي في 31 أغسطس 2021. كما شملت العروض باقة من اهم سيارات كيا التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك أوضح المصرف عن بعض الشروط لعملاء تحويل الرواتب وبدون تحويل الرواتب والتي نوضحها لكم من خلال الأتي.

عروض كيا بتحويل الراتب

بدون رسوم ودفعه أولي.

أقساط شهريه منخفضه ومده سداد تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي 6.15% شامل التامين.

الدفعة الأخيرة تصل إلي 40%.

عروض كيا بدون تحويل الراتب

بدون رسوم والدفعة الأولي تبدأ من 5%.

أقساط شهريه منخفضه ومده سداد تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي 7.49% شامل التامين.

الدفعة الأخيرة تصل إلي 35%.

سيارات عروض كيا

كما شملت العروض باقة من سيارات كيا والتي اعلن عنها الوكيل عبر صفحته والتي تتوضح في الأتي:

سيراتو 2021 L بقسط شهري 836 ريال علي مده 60 شهر.

K5 2021 LX بقسط شهري 1075 ريال علي مده 60 شهر.

سبورتاج 2021 LX بقسط شهري 1094 ريال علي مده 60 شهر.

سورين تو 2021 LX بقسط شهري 1568 ريال علي مده 60 شهر.

تيلورايد 2021 LX بقسط شهري 1745 ريال علي مده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض عن طريق زياره احد فروع المصرف أو الوكيل الموجودين في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي رقم المصرف 8001241222 أو رقم الوكيل 920014200 وذلك للاستفسار اكثر علي العروض. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: