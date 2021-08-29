قسط مليون ونصف بدون كفيل ولا ضمانات وبمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل

قسط مليون ونصف علي أقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للمتقدم بالطلب ، أحد العروض التمويلية التي يقدمها بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة بهدف تمويل العميل لتلبية كافة احتياجاته المالية والشرائية ، ويتيح بنك سامبا للعميل إمكانية الحصول على خيارات التمويل الشخصي المتاح لدي البنك لتلبية تطلعاته في وقت قياسي ، وذلك تيسيرا علي العميل في الحصول على السيولة النقدية التي يسعى للحصول عليها ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضمانات المتاح لدي بنك سامبا المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

قسط مليون ونصف بدون كفيل ولا ضمانات من بنك سامبا

تمويل فورى وبالتقسيط الميسر ، أحد الحلول التمويلية المتميزة التي يقدمها بنك سامبا لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها مساعدة العميل في تلبية احتياجاته ومتطلباته المالية ، كما يقدم البنك هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مجاز من الهيئة الشرعية لدي بنك سامبا في المملكة العربية السعودية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي ، من خلال عرض التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا. يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل حتي 60 شهر. يتميز تمويل بنك سامبا بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. موافقة فورية من البنك علي طلب الحصول على تمويل بنك سامبا لقطاع الأفراد بالمملكة. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل وبدون أي ضمانات. يوفر بنك سامبا للعملاء فرصة شراء المديونية. يقدم البنك من خلال هذا المنتج تأمين تكافلي مجاني. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على تمويل إضافي من بنك سامبا ، وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم. يقدم البنك للعملاء بطاقة سامبا الائتمانية مجاناً طوال فترة التمويل.

كيفية التقديم على تمويل بنك سامبا