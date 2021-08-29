نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء الهواتف قبل طرح iPhone 13 و S22 Ultra خطأ كبير لهذا السبب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواتف iPhone 13 و S22 Ultra قادمين سريعًا، وهو ما يعني أن كل محبي الهواتف الذكية على موعد مع شتاء مميز في 2021، ذلك لأن الفترة مابين شهر سبتمبر وحتى نهاية العام الجاري سوف تشهد إطلاق أقوى وأحدث الهواتف في العالم وهي الهواتف المشار إليها في أول سطر في المقالة، وسوف تخلق انطلاقة هذه الهواتف موجة تغييرات كبيرة في سوق الهواتف حول العالم.

شراء الهواتف قبل طرح iPhone 13 و S22 Ultra خطأ لهذا السبب

تغييرات كثيرة سوف تطرأ على سوق الهواتف الذكية بعد طرح الهواتف العملاقة التالية:

آيفون 13

سامسونج s22 الترا

ولعل أبرز التغييرات التي سوف نشهدها بعد طرح هذه الهواتف الذكية الجبارة المشار إليها، ستكون على صعيد الأسعار.

بالتأكيد سوف تتأثر جميع أسعار الهواتف حول العالم وقد تتجه نحو الانخفاض، وهذا الأمر ليس جديدًا في عالم التكنولوجيا.

من المتوقع أن تبلغ نسبة الانخفاض في الأسعار تزامنًا مع طرح هواتف عملاقة جديدة ما بين الـ10 و13%.

وفي الوقت نفسه أثر طرح آيفون 12 برو ماكس في أكتوبر 2020 على سعر آيفون 11 برو ماكس.

وجرى انخفاض سعره بعد وقت قليل بنسبة تجاوزت الـ12%.

سعر iPhone 13 المنتظر في السعودية وموعد نزوله

4200 ريال سعودي تقريبًا للنسخة بمساحة 64 جيجا.

وسوف يتم طرح الهاتف في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر القادم.

وف الوقت نفسه سوف يزيد سعر النسخة صاحبة المساحة الأعلى وهي:

النسخ بمساحة الـ256 جيجا بايت.

والأخرى بمساحة 128 و512 جيجا.

موعد طرح سامسونج s22 الترا وسعره في السعودية

سوف يتم طرح الهاتف المشار إليه في الربع الأخير من عام 2021.

ويبلغ سعر النسخة مساحة 256 حوالي 5600 ريال.

وسوف يقل سعر النسخة الـ128 جيجا.

كل ما تريد معرفته عن pixel 6 وموعد طرحه في المملكة وسعره

سوف يشارك هاتف pixel 6 المنتظر أيضا في التأثير على سوق الهواتف الذكية حول العالم وتحديدًا على الأسعار.

موعد طرح الهاتف المنتج من قبل شركة جوجل سيكون في شهر سبتمبر القادم.

وفي الوقت نفسه سعر الجهاز المتوقع طرحه قريبًا هو 700 دولار أمريكي، وفي السعودية من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر 2600 ريال.

أبرز مزايا pixel 6 جهاز جوجل الجديد

بطارية عملاقة قادرة على الصمود لوقت طويل نظرًا لسعتها الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي امبير.

وفي الوقت نفسه مساحة الشاشة مساحة جيدة وتبلغ 6.67 انش، وتعد هذه الشاشة من أكثر الشاشات قابلة للإمساك باليد الواحدة.

مساحة الذاكرة العشوائية تبلغ 12 جيجا بايت وهي مساحة عملاقة تؤدي إلى سرعة خرافية في أداء الجهاز.