التقديم علي وظائف شاغرة بوزارة التجارة والاستثمار ورابط التقديم بالمملكة

التقديم علي وظائف شاغرة بوزارة التجارة والاستثمار ورابط التقديم تدعو وزارة التجارة والاستئمار، الخريجين والخريجات الحاصلين علي الدرجات العلمية، والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الراغبين في التقدم من خلال منظومة التوظيف، جدارة علي موقع وزارة الخدمة المدنية، وتسعي وزارة التجارة من خلال سياستها وأهدافها، إلي تحقيق مكانة رائدة للتجارة وسط بيئة عادلة، ومحفزة وتحسن القدرات وتحمي مصالح المستفيدين، ثم أيضا تعمل علي تطوير وتطبيق آليات فعالة، تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، تستند علي ثلاثة ركائز، تترجمها عبر أهدافها الاستراتيجية لتجارة مزدهرة، والتقديم للوظائف من الجنسين الرجال والسيدات، من الحاصلين علي شهادات البكالوريوس والماجستير، وتتوافر بعض الشروط للتقديم للوظائف، ويجب توفرها في جميع المتقدمين للوظيفة في وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة، اقرأ هذا المقال للاستفادة، رابط التقديم في وظائف وزارة التجارة الجديدة 1443

التقديم علي وظائف شاغرة بوزارة التجارة والاستثمار ورابط التقديم

هناك آلية للتقديم علي الوظائف من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة عن طريق موقع جدارة:

الدخول إلي موقع جدارة من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد. ثم التأكد من صحة البيانات الموضوعة في أمكانها الصحيحة. الضغط علي الإعلانات الوظيفية. ثم تحديد الرغبة والوظيفة بالضغط علي المربع المخصص لذلك. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة. حفظ الطلب. سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

الفئات والضوابط العامة لوظائف وزارة التجارة:

الترشيح على الوظائف المعلنة على المرتبة، يتم وفق اشتراطات دليل تصنيف الوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية، حيث يرشح للمرتبة الرابعة حملة دبلوم ثلاث سنوات بعد الكفاءة، أو دبلوم سنة بعد الثانوية، أو دبلوم سنة وستة اشهر بعد الثانوية، والمرتبة الخامسة حملة شهادة الدبلوم، والمرتبة السادسة لحملة شهادة البكالوريوس، والمرتبة السابعة حملة شهادة الماجستير، والمرتبة الثامنة حملة شهادة الدكتوراه:

خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية. ثم خريجي الماجستير. تكون الأولوية في الترشيح، للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية. توافر معادلة من وزارة التعليم، للحاصلين علي الدرجات العلمية من خارج المملكة. حضور اختبار القدرة المعرفية للرجال، علي المراتب السادسة والسابعة. جميع الوظائف المعلنة تتطلب المقابلة الشخصية. عند عدم اجتياز المقابلة الشخصية، سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

الوظائف الشاغرة بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة