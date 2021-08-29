منصة مدرستي تسجيل دخول طالب وولي الأمر 1443 madrasati وخطوات إنشاء حساب جديد

يبحث الآلاف من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي تسجيل دخول طالب على محرك البحث “جوجل”، وقد ازدات معدلات البحث بصورة كبيرة خلال هذه الساعات على مواقع التواصل الإجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد، وتقدم منصة مدرستي خدمات إلكترونية عديدة للطلاب حيث تُمكنهم من متابعة دروسهم اليومية وعمل الوجبات المنزلية بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على كافة الكورسات التعليمية في الموقع في أي وقت، وقد استخدمت المنصة التقنية الحديثة لكي تُسهل من عملية التواصل الفعال بين الطالب والمعلم وتجعل عملية التعليم أكثر سهولة خاصة بعد قرار وزارة التعليم السعودية بغلق المدارس والإعتماد على خاصة التعليم عن بعد لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة الطلاب، وقد اتخذت وزارة التعليم قراراًَ بالعودة إلى المدارس مع بدابة العام الجديد، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية دخول الطلاب على المنصة وخطوات إنشاء حساب جديد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في منصة مدرستي للطلاب وأولياء الأمور، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول طالب 1443

يتمكن الطالب من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بإستخدام حساب مايكروسوفت الخاص به من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاُ يلزم على الطالب الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على الدخول بحساب المايكروسوفت.

ثالثاً قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ثم كلمة المرور واضغط تسجيل الدخول.

رابعاً تنتقل الآن على صفحة المنصة الرئيسية.

ونكون بذلك قد وضحنا جميع الخطوات لتسجيل دخول الطلاب على المنصة التعليمية.

تسجيل دخول ولي الأمر

كما يُمكن لأولياء الأمر تسجيل دخولهم إلى المنصة التعليمية مدرستي عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً كما وضحنا بالأعلى قم بالدخول إلى موقع منصة مدرستي على الإنترنت.

ثانياً انقر على أيقونة “الدخول بحساب ولي الأمر”.

ثالثاً يجب عليك إدخال اسمك المُسجل في نظام نور.

رابعاً قم بكتابة كلمة المرور في نظام نور.

خامساً تجد نفسك في الصفحة الرئيسية للموقع.

ونكون بذلك قد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لتسجيل دخول ولي الأمر على منصة مدرستي.