نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل للسيارات الراجحي وشروط السيارات المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل للسيارات الراجحي تعد واحدة من أهم الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء وذلك للتسهيل عليهم من الذهاب إلى مقر البنك لمعرفة قيمة التمويل المتوقع، فمن خلال حاسبة تمويل السيارات يتعرف العميل على قيمة التمويل من خلال كتابة بعض البيانات المالية الخاصة به، كما يوفر البنك الاستعلام عن سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك وذلك ضمن عروض الراجحي للسيارات 2021 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حاسبة التمويل للسيارات الراجحي.

حاسبة التمويل للسيارات الراجحي

للاستفادة من حاسبة التمويل للسيارات الراجحي ينبغي على العملاء المرور ببعض الخطوات الهامة لمعرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه ومن ثم يمكنهم تقديم طلب التمويل إلى البنك وتتلخص هذه الخطوات في:

حاسبة التمويل الراجحي للسيارات

الدخول إلى الموقع الرسمي للمصرف.

التوجه إلى أيقونة التمويل أعلى الصفحة ومنها يتم اختيار خيارات تمويل السيارات.

يظهر أمام العميل كافة أنواع التمويل الخاص بالسيارات ويمكن الاطلاع على مميزات كل منها.

من صفحة خيارات التمويل يتم اختيار كلمة الحاسبة ليتم تحويل العميل لأسفل الصفحة مباشرة إلى الحاسبة.

يقوم العميل بمليء بعض البيانات كنوع الحساب وقيمة السيارة المراد شرائها وكذلك الراتب وقيمة المبلغ المراد سداد كدفعة مقدمة وبعض البيانات الأخرى.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة من العميل يقوم بالضغط على كلمة حساب.

يظهر على الشاشة مباشرة قيمة القسط وصافي قيمة التمويل وكذلك إجماليه ونسبة هامش الربح.

صالة الراجحي لبيع السيارات

قام الراجحي بتوفير 11 صالة لبيع السيارات حول المملكة والتي يمكن من خلالها اختيار السيارة المفضلة للعميل وبعدها يمكن الحصول على التمويل في نفس المكان لتقسيط السيارة التي تم اختيارها.

بنك الراجحي للسيارات المستعلمة

يقوم البنك بتوفير إمكانية تمويل السيارات المستعملة وفق بعض الشروط الأساسية والتي ينبغي على العميل التعرف عليها وهي: