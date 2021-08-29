طريقة إضافة معلم و طالب في منصة مدرستي

طريقة إضافة معلم في منصة مدرستي، بحث الكثير من المعلمين والطلاب، عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي، هي أحد أبرز الخدمات، التي عملت منصة مدرستي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، بالمملكة العربية السعودية على توفيرها، حيث يمكن للمعلمين الاستفادة من خلال هذه المنصة بكل سهولة، وهنالك العديد من الإجراءات، اللازمة لإضافة المعلم في المنصة، وفي حال إتباعها يمكن للمعلم تقديم، الشرح للدروس بكل سهولة ويُسر، ثم إن منصة مدرستي هي عبارة عن المنصة الإلكترونية، التي عملت وزارة التعليم السعودي على إطلاقها، وذلك بهدف تسهيل مهام التسجيل وغيرها من المعاملات على الطلاب وأولياء أمورهم، ويمكن أيضا اتباع، خطوات التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا و طريقة تفعيل حساب مدرستي.

طريقة إضافة معلم في منصة مدرستي 1443

عملت وزارة التعليم السعودية على توفير خدمة إضافة المعلمين إلى منصة مدرستي التعليمية بهدف تميكن قائد المدرسة من إضافة معلم إلى النظام التعليمي في المدرسة، وذلك لكي يتمكن المعلم من شرح الدروس بتخصصه، وذلك بتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المعلم بالدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية. ثم قم بالضغط على أيقونة الدخول عبر حساب نور لأولياء الأمور والإداريين. قم بإضافة اسمك الخاص بنظام نور، وذلك من قبل قائد المدرسة. ادخل كلمة المرور المستخدمة في النظام، ثم إدراج رمز التحقق. ثم أنقر على خيار تسجيل دخول. قم بتحديد خدمة إدارة المعلمين، ثم تحديد خيار إضافة معلم جديد. أن يقوم المعلم بإضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة به، وذلك سواء أن كان سعودي أو مقيم. وأخيرا النقر علي أيقونة حفظ.

طريقة إضافة طالب في منصة مدرستي 1443

ويمكن من خلال تسجيل الطلاب في منصة مدرستي، الدخول والدراسة والاستفادة من المنصة بالشكل المطلوب، وتتمثل الإجراءات اللازمة علي النحو التالي:

أن يقوم ولي الأمر بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية. ثم النقر علي خيار الدخول عبر حساب نور لأولياء الأمور والإداريين. قم بإضافة اسم المستخدم الخاص في نظام نور لقائد المدرسة. ثم إضافة كلمة المرور المستخدمة النظام نور. علي ولي الأمر إدراج رمز التحقق. ثم النقر على أيقونة تسجيل دخول. قم بتسجيل الدخول إلى خدمة إدارة الطلاب. تحديد أيقونة إدارة بيانات الطلاب. ثم النقر علي أيقونة إضافة طالب جديد، وإضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالطالب. وأخر خطوة تكون النقر على أيقونة التسجيل.

رابط الدخول لمنصة مدرستي التعليمية

يعتبر رابط منصة مدرستي الرسمي، هو أحد أهم الإجراءات الواجب إتباعها، للاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية، وذلك عبر الدخول إلى المنصة من خلاله، ومن ثم التسجيل والحصول على الخدمة المطلوبة، فقد عملت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على تفعيل هذا الرابط بهدف، الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المنصة بشكل مباشر.