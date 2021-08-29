نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443 عبر ta.sdaia.gov.sa وكيفية التسجيل في منصة مدرستي في المقال التالي
خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443 يبحث الكثير من أولياء الأمور في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت عن طريقة تفعيل توكلنا للأطفال وطريقة التسجيل في منصة مدرستي، حيث يوفر تطبيق توكلنا الالكتروني السعودي الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج اليها الكثير من الأشخاص بشكل مستمر، ولعل أهم هذه الخدمات هي امكانية تسجيل الأطفال في المدارس وتسجيل منصة مدرستي بسهولة، حيث يتم التسجيل في المدارس للأطفال التابعين لجميع الأشخاص في مختلف أنحاء السعودية عن طريق تطبيق توكلنا، تابع موقع التقديم في المدارس الأهلية، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بتقديم طريقة تفعيل تطبيق توكلنا للأطفال وطريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية.
خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443
يمكن تفعيل تطبيق توكلنا للأطفال بسهولة من خلال أولياء الأمور ليتم متابعة الأبناء بشكل مستمر والاطلاع على التقارير الدراسية الخاصة بهم، حيث يتم
- ذلك من الدخول مباشرة إلى منصة توكلنا الإلكترونية من خلال هذا الرابط https://ta.sdaia.gov.sa/، وتحميل تطبيق توكلنا بسهولة لكافة أنواع الهواتف الذكية سواء اندرويد او آيفون
- يتم إجراء تسجيل الدخول من خلال بيانات الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر
- ثم التوجه الى قائمة الاسرة والمكفولين
- يتم إضافة الأبناء بسهولة
- من ثم الضغط على حفظ وبذلك يكون قد تم تفعيل توكلنا للأبناء بشكل طبيعي.
كيفية التسجيل في منصة مدرستي توكلنا
يمكن لولي الأمر ان يقوم بالحصول على بيانات التسجيل في منصة مدرستي وذلك عبر منصة توكلنا الكترونية، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم التوجه إلى منصة توكلنا مباشرة.
- يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر من خلال إدخال بيانات الدخول.
- اختيار أيقونة بيانات منصة مدرستي.
- سوف يظهر اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.
- يتم اختيار ارسال كلمة المرور الجديدة بعد تحديد اسم الطالب.
- يتم اختيار تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية
- تحديد حساب مايكروسوفت أوفيس الخاص بالطالب.
- يتم إدخال اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور التي تم إرسالها من خلال منصة توكلنا الالكترونيه ليتم تسجيل الدخول في منصة مدرستي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تفعيل توكلنا للاطفال 1443 عبر ta.sdaia.gov.sa وكيفية التسجيل في منصة مدرستي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.