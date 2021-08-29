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عمر شويل - جدة رمز تفعيل الباقة التعليمية stc الجديد يبحث عنه الكثير من الطلاب لمتابعة دراستهم عن بعد، حيث أن شركة الاتصالات السعودية اس تي سي باقي تعليمية بأسعار مناسبة لكي تُساهم في سير العملية التعليمية بشكل مناسب عبر منصة مدرستي وأيضًا مايكروسوفت تيمز بكل سهولة ويُسر، ولكي تتمكن من معرفة طريقة التفعيل لابد من قراءة المقال التالي.

الباقة التعليمية stc

شركة اتصالات السعودية stc وفرت باقة تعليمية للطلاب في السعودية لكي يُتابعون دراستهم عبر منصة مدرستي ومايكروسوفت نظراً للظروف التي تمر بها البلاد لتفشي جائحة كورونا وعدم القدرة على استكمال الدراسة في المدارس لمنع الاختلاط للحد من انتقال العدوى، وهي باقة غير محددة وأيضًا مستقرة إلى حد كبير لكي تُمكنهم من متابعة الدراسة دون انزعاج في حالة انقطاع النت.

رمز تفعيل الباقة التعليمية stc الجديد

تستطيع تفعيل الباقة التعليمية عن طريق إرسال رسالة عبر رقم 900 والتي تحتوي على 2132 وسوف يتم الإشتراك بها ولمرة فقط دون الحاجة للتجديد.

إذا رغب الشخص في التجديد بعد الانتهاء يُرسل رسالة عبر رقم 900 وتشمل 2227 وسوف تُجدد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاشتراك إذا كان الرصيد كافيًا.

لكي تتمكن من تفعيل الباقة لابد من إرسال رسالة نصية تحتوي على الباقة التعليمية للرقم 900 وسوف تُفعل.

خطوات تفعيل الباقة التعليمية عبر موقع stc

لكي تتمكن من تفعيل الباقة التي وفرتها شركة الاتصالات السعودية للطلاب لمساعدتها لهم في ظل التعليم عن بعد، فهي باقة توفر عليهم الوقت والجهد والمعاناة من انتظار استقرار النت، فهي باقة قوية ومستقرة ويُمكنك تفعليها عن طريق اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى موقع شركة اس تي سي السعودية.

الضغط على دخول الأفراد ثم ادخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.

كتابة رقم الجوال والنقر على تسجيل دخول.

الضغط على الباقات التعليمية وادخال بيانات الباقة.

انقر على اشتراك ثم تأكيد وسوف يتم تفعيلها.

سعر الباقة التعليمية stc

يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية سعر الباقة التعليمية المُقدمة من شركة الاتصالات وهي 50 ريال سعودي شامله ضريبة القيمة المُضافة، ويتم تفعيلها لمدة ثلاثة أشهر على كافة الأنظمة سواء المفوتر أو مسبقة الدفع.