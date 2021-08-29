نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط منصة مدرستي الرسمي schools madrasati sa وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول رابط منصة مدرستي من رابطها الرسمي schools.madrasati.sa للطالب والمعلم، وكيفية التسجيل في المنصة للطلاب الجدد من المرحلة الابتدائية على وجه التحديد، بالإضافة إلى الطلاب في المتوسطة والثانوية من فقدوا بياناتهم ويريدون استعادة البيانات، ودور تطبيق توكلنا في تسهيل عملية الدخول على مدرستي وأيضاً منصة روضتي التعليمية لطلاب رياض الأطفال والتمهيدي، تلك هي ما ستقوم بالحديث عنه وتحديد خطوات استعادة كلمة المرور وكيفية التواصل مع الدعم الفني لمدرستي ووزارة التعليم.

طريقة دخول منصة مدرستي الرسمية

توافد الطلاب في صفوف المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية على مدارسهم من صباح الأحد 29 أغسطس 2021، وهو ما يوافق موعد بداية الفصل الدراسي الأول من العام 1443، وفي نفس الوقت بدء طلاب المرحلة الابتدائية والتمهيدي، والأطفال في الروضة رحلتهم التعليمية عبر نظام التعليم الإلكتروني عن بعد، من رابط منصة مدرستي الرسمي على شبكة الإنترنت، أو من خلال موقع وزارة التعليم، حيث يتم نقل المستخدم لموقع المنصة التعليمية المتميزة، للحصول على الدروس خلاف الأسابيع القادمة ولحين صدور بيان جديد من الوزارة.

طريقة الدخول في موقع منصة مدرستي الرسمي كان من الأمور التي حرصت وزارة التعليم على التذكير بها، مقدمة تعليمات هامة للآباء والأمهات حول كيفية الدخول على مدرستي وروضتي، والحصول على الرقم السري أو كلمة المرور للطلاب الجدد من يسجلون لأول مرة من خلال تطبيق توكلنا، وهي أسهل طريقة يمكن منها الحصول على كلمة المرور على منصة مدرستي، مع العلم بأنه لن يكون بمقدور الطالب أو ولي الأمر استخدام كلمة المرور الموجودة في توكلنا، في حال تغييرها بمعرفة المستخدم.

الدخول على منصة مدرستي التعليمية الموقع الرسمي.

اختر تسجيل الدخول.

تعبئة البيانات وكتابة البريد الإلكتروني.

كانت وزارة التعليم تتيح التسجيل في منصة مدرستي بنفس بيانات نظام نور.

يمكن الدخول على تطبيق توكلنا والحصول على كلمة المرور للدخول على المنصة تحت خدمات التعليم من حساب ولي الامر، لكل الطلاب والطالبات من أفراد الأسرة.

يتم تحديد الكل وستصل رسالة ببيانات الدخول لكل فرد من أفراد الأسرة.

يمكن استخدام حساب بريد مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

يمكن الدخول من حساب نور ولي الأمر إلى مدرستي.

استرجاع كلمة المرور منصة مدرستي واسم المستخدم

الخطوات المقدمة سابقاً توضح طريقة الدخول على منصة مدرستي، ولكن في حالة نسيان كلمة السر أو اسم المستخدم، يمكن تنفيذ الأتي:

الدخول على تطبيق توكلنا من موقع سدايا أو أو إن كان منصب على الهاتف.

اختيار الخدمات من الأسفل

اختيار خدمات التعليم

نجد أيقونة بها بيانات منصة مدرستي

بالضغط عليها يتم طلب الحصول على البيانات عبر

تصل البيانات على رقم الهاتف .

يتم تحديد الطالب أو أكثر من طالب من بين المسجلين على حساب ولي الأمر.

رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa

وزارة التعليم أكدت على أن منصة مدرستي ستوفر وقت وجهد للطلاب في المراحل التعليمية والمتوسطة والابتدائية، واتبع الخطوات كي تحصل على بيانات دخولك ومتابعة الدروس وعمل الواجبات ومعرفة التقييم أول بأول.