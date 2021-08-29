رابط تسجيل نظام نور رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 1443 برقم الهوية

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تسجيل نظام نور رياض الاطفال 1443 يعد من ضمن الأمور الرائجة في المملكة العربية السعودية التي تهم الكثير من أولياء الأمور والطلاب وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل للابناء في هذا المرحلة الدراسية من خلال نظام نور من بعد ما قامت وزارة التعليم بفتح باب التسجيل الإلكتروني باستخدام النظام.
تسجيل نظام نور رياض الاطفال 1443
نظام نور هو أهم الانظمة التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلي كافة الطلاب حيث أن هذا النظام يعمل بشكل كبير علي توفير للطلاب العديد من الأمور التي تساعدهم علي التوفير في الوقت والجهد باستخدامه، حيث يمكن عن طريق هذا النظام القيام بعملية تسجيل الروضة الحكومية والأهلية وأيضاً تسجيل الابناء في المدارس.
تسجيل ولي الأمر في نظام نور
يمكن أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب إلكتروني له علي موقع نظام نور من أجل ان يحصل علي الكثير من الخدمات الذي يوفرها هذا النظام ويمكن تسجيل ولي الأمر عبر القيام بالأتي:
- الولوج إلي موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة إنشاء حساب جديد.
- تختار حساب ولي الأمر من الصفحة.
- بعد ذلك تقوم بتحديد جنسية ولي الأمر.
- تقوم بإدخال في المكان المخصص رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تكتب رقم الهاتف المحمول.
- إدخال في المربع البريد الإلكتروني لك.
- تكتب جميع البيانات المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التسجيل.
رابط تسجيل نظام نور رياض الاطفال 1443
أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأنة يتم تسجيل الروضة من خلاال نظام نور التعليمي عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- زيارة موقع نظام نور علي شكبة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم أو رقم الهوية.
- إدخال رقم السر.
- تكتب رقم التحقق البشري في المربع الخاص به.
- النقر علي زر الدخول.
- تقوم باختيار من الصفحة تسجيل الابناء.
- بعد ذلك تقوم بكتابة اسم الابن ثم رقم الهوية الخاص به.
- تقوم بتحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.
- اختيار الروضة المراد التسجيل فيها.
- النقر علي زر التسجيل الموجود في الاسفل.
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