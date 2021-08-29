راتب متقاعدي التأمينات سبتمبر 2021 جدول مواعيد صرف رواتب التأمينات في 2021

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عمر شويل - جدة ينتظر العديد من المواطنين راتب التأمينات المستفيدين من صرف معاشات ومرتبات 9 شهر سبتمبر 2021 ويتم البحث بشكل مكثف عن راتب متقاعدي التأمينات سبتمبر 2021 حيث يتسال الكثير عن راتب متقاعدين التأمينات متى ينزل من خلال محركات البحث الإلكتروني ، لذا يتساءل الآن عن مواعيد صرف المعاشات مع اقتراب شهر سبتمبر المقبل من 2021 ويتم صرف المعاشات للمستفيدين منها وفقا للشرائح المالية التي تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ويتم صرف المعاشات وفقا لمعايير محددة وتكون في يومي 1-2 من شهر سبتمبر لجميع مستحقي المعاشات الأقل من 1000 وفي حالة كان المعاشات أكثر من 1000 تكون خلال الأيام التالية 3-4 سبتمبر وفي حالة كانت المعاشات تتعدى أل 2000 في أيام 5-6 سبتمبر2021

راتب متقاعدي التأمينات سبتمبر 2021

جدول صرف رواتب التأمينات أصدرت وزارة المالية قراراتها الدورية بخصوص مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 لكي يتم تنظيم رواتب الموظفين المستحقين للراتب وكذلك جميع موظفي الجهاز الإداري المسؤول عن الدولة بخصوص جميع معاشات ومرتبات شهر سبتمبر القادم بعد أيام قليلة وسوف يكون صرف المعاشات لجميع مستحقيها كالتالي:

بدءا من يومي 21 إلى 27 سبتمبر سوف يتم تسليم رواتب 33 من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية.

وصرف رواتب 20 هيئة ووزارة حكومية خلال يوم 22 سبتمبر 2021

وتسليم رواتب 13 وزارة وهيئة حكومية مختلفة خلال يوم 23 سبتمبر

وسيتم تخصيص يومي 26 و يوم 27 سبتمبر لتسليم وصرف رواتب جميع المستحقين المتخلفين عن استلام رواتبهم في المواعيد المحددة للصرف

وهناك قرار من قبل هيئة التأمين الاجتماعي بتسليم مصروفات معاشات شهر سبتمبر لكافة المتقاعدين عن الوظائف بدءا من فترة 1 إلى 6 سبتمبر 2021 تبعا للشرائح المالية الصادرة.

الجدول الزمني المتبع في مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

راتب متقاعدي التأمينات سبتمبر 2021 تم اعتماد جدول صرف رواتب التأمينات رسمي من قبل الدكتور محمد معيط وهو وزير المالية ويتم اتباع هذا الجدول الزمني في صرف رواتب جميع موظفي 33 وزارة مختلفة خلال يوم 21 سبتمبر ومن أهم هذه الوزارة والهيئات الحكومية هي (وزارة التموين ووزارة الصحة ووزارة الإنتاج الحربي وكذلك وزارة الطيران المدني بالدولة وغيرها من الوزارة والهيئات الحكومية)

كذلك يتم تسليم مصروفات رواتب 20 وزارة وهيئة حكومية رسمية بالدولة ومن أهم هذه الوزارات هي (وزارة دار الإفتاء والنيابة العامة وأيضا وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والتخطيط ومهم المحكمة الدستورية والخ…..)

وأيضا سيتم صرف رواتب موظفي 13 وزارة مختلفة من الهيئات الحكومية الرسمية بالدولة خلال يوم 23 سبتمبر 2021 ومن أهم هذه الجهات الحكومية هي ( وزارة الري والزراعة ومعهم وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم ومنها التعليم الفني ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية)

وسيتم تسليم كافة المتخلفين المستحقين لاستلام راتب التأمينات والرواتب والمعاشات في المواعيد التي تم فيها صرف المعاشات والمرتبات خلال يومي 26 ويوم 27 سبتمبر 2021