نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات | تسجيل دخول خدمات الأفراد 1443 في المقال التالي
أبشر الجوازات تسجيل دخول خدمات الأفراد، تعد منصة أبشر الجوازات السعودية أحد المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي يتم توفيرها من خلال وزارة الداخلية، من أجل تقديم خدميات إلكترونية عديدة للكثير من المواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة، فمن خلال دخول أبشر الجوازات يمكن إنجاز العديد من الخدمات الشخصية دون الذهاب الي فروع الجوازات المتوفرة بجميع مدن المملكة، وعبر أبشر الأفراد تشمل المنصة خدمات أخري متعلقة بوزارة أخري مثل خدمات الإدارة العامة للمرور وخدمات الأحوال المدنية وخدمات تخص وزارة الحج والعمرة، وغيرها من الخدمات الأخري التي تهم كل مواطن، لذا سنوضح كيفية تسجيل الدخول الي أبشر الجوازات لخدمات الأفراد.
أبشر الجوازات تسجيل دخول خدمات الأفراد
وزارة الداخلية السعودية تسعي الي تقنين جميع خدماتها إلكترونيًا من خلال توفير جميع الخدمات من خلال منصة أبشر، حتي يتم تقديم جميع الخدمات الإلكترونيّة من خلالها في أي وقت لجميع المواطنين والوافدين، لذا يمكن استخدام خدمات الجوازات السعودية من خلال تسجيل الدخول علي أبشر الجوازات بالخطوات التالية:
- يتم تسجيل دخول أبشر الأفراد من خلال الدخول علي المنصة التالية: منصة أبشر.
- يقوم كل شخص بالضغط على تبويب “الأفراد” من بداية دخول الموقع.
- يجب تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم تسجيل كلمة المرور.
- ثم يجب أن يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- يجب الضغط علي خيار خدمات الظاهر بأعلي صفحة الموقع.
- ثم الضغط على الجوازات ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة والتي يرغب المستعلم في تنفيذها.
كيف اسجل في أبشر أفراد؟
تسمح منصة أبشر لجميع مواطنيها ووافديها بأن يتم إنشاء حساب جديد بمنصة أبشر أفراد من أجل استخدام خدمات منصة أبشر بسهولة، ويتم إنشاء الحساب بالخطوات التالية:
- الدخول علي رابط منصة أبشر في الفقرة السابقة.
- يتم الضغط علي تسجيل الدخول ثم اختيار تسجيل حساب جديد.
- يقوم الشخص بتعبئة جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها نموذج التسجيل ثم إدراج الرمز المرئي.
- يجب الضغط علي أيقونة الموافقة على شروط وأحكام تسجيل الحساب والتي تحددها المنصة للجميع.
- الضغط علي تبويب “التحقق من صحة البيانات المسجلة” ثم الضغط علي التالي.
- وأخيرًا الضغط علي تسجيل إنشاء الحساب الجديد.
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