رابط التسجيل في منصة قدوم للمقيمين والزائرين 1443، فقد وفرت القيادة السعودية خلال المرحلة الراهنة منصة إلكترونية جديدة من خلالها يستطيع جميع القادمين الي أراضي المملكة العربية السعودية من مقيمين وزائرين أن يقوموا بتسجيل المعلومات الصحية الخاصة بهم، علي أن يتم تسجيل كل ما حصل عليه الشخص من جرعات محصنة ضد الفيروس المستجد من حيث عدد الجرعات وتاريخ الحصول عليها، فخلال هذه المرحلة تسمح السعودية الي دخول المقيمين الي أراضيها، ولكن مع ضرورة توافر بعض الشروط الصحية التي يجب الأخذ بها حتي يستطيع أي فرد مقيم الرجوع الي المملكة، وسوف نوضح لكم ما هي الفئات المستفيدة من منصة قدوم مع توضيح طريقة التسجيل في منصة قدوم للمقيمين والزائرين.

الفئات المستفيدة من منصة قدوم الإلكترونية

تسجيل البيانات الخاصة بالوافدين القادمين إلى المملكة العربية السعودية هي واحدة من الخدمات العامة المسموح بها من جانب وزارة الداخلية، وذلك لأي فرد قادم من أي بلد أخري، وتعمل الوزارة جاهدة علي تسهيل جميع الخدمات الخاصة بتسجيل البيانات الصحية أو القيام بتحديث هذه البيانات، علي أن يتم التسجيل قبل الدخول الي المملكة بثلاثة أيام، وقد حددت الوزارة بعض الفئات التي لها حق الاستفادة من تسجيل قدوم وهي كالتالي:

الشخص المقيم والذي يكون محصناً.

الشخص المقيم الغير محصن.

الشخص الزائر والذي يكون محصن.

الشخص الزائر الغير محصن.

الشخص الزائر بهدف العلاج داخل المملكة.

جميع العمالة المنزلية والمرافقين لمواطنين سعوديين.

كيفية التسجيل في منصة قدوم للمقيمين والزائرين

تسمح وزارة الداخلية بتسجيل الأفراد القادمين الي المملكة العربية السعودية من خلال منصة قدوم عبر منصة أبشر، علي أن يتم تسجيل البيانات الصحية الخاصة بهم بالخطوات التالية: