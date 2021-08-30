2 مليون ريال بالتقسيط الميسر دون الحاجة لكفيل وبأقل راتب شهري بالمملكة

2 مليون ريال بالتقسيط الميسر والمتدد حتى 60 شهر حيث تقدم إمكان للتمويل حلول تمويلية متنوعة وأيضاً بمزايا تناسب كل تطلعات المواطنين المختلفة وتخدم أيضاً عدد كبير من العملاء سواء العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأيضاً العملاء المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية حيث توفر إمكان للتمويل قرض إضافي بقيمة مالية تصل حتى 2 مليون ريال سعودي.

2 مليون ريال بالتقسيط الميسر من إمكان للتمويل بالسعودية

تتيح شركة إمكان للتمويل الحصول على تمويل شخصي إضافي بالتقسيط على فترة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر وأيضاً مع وجود تمويل اخر قائم بالفعل ولكن من أجل الحصول على تلك التمويل الإضافي لابد من استيفاء الشروط التالية:

أولاً يشترط أن يكون طالب التمويل الإضافي مواطن سعودي الجنسية.

ثانياً يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

ثالثاً لابد أيضاً أن يكون المواطن المتقاعد طالب التمويل الإضافي لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي كحد أدنى.

رابعاً يحصل العميل المتقدم بالقطاع الحكومي بالمملكة على مبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

خامساً كذلك يحصل العميل المتقدم بالقطاع الخاص بالمملكة على تمويل إضافي بقيمة 1500000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل متاح للعملاء السعوديين وأيضاً العملاء المتقاعدين وذلك بأبسط الشروط والأحكام ويتميز هذا القرض الإضافي بما يلي:

القرض الشخصي الإضافي من إمكان يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي الإضافي لدى إمكان بأن التمويل يمكن الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل.

تمويل إمكان الإضافي يتميز بأنه التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة

طريقة الحصول على التمويل الشخصي الإضافي من إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر التمويل الشخصي الإضافي بمزايا تجعلة يتناسب مع ظروف العملاء المختلفة وأيضاً يمكن الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق إمكان على الهاتف وعن طريق ملئ النموذج الخاص بطلب التمويل يحصل المتقدم على التمويل الإضافي لدى إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.