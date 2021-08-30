امتلك سيارتك الأن وقسط المبلغ بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أقساط مجدولة حتي 60 شهر

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امتلك سيارتك الأن وقسط المبلغ بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد البرامج التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل للأفراد بالمملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بهدف مساعدة العميل في تملك السيارة التي يرغب بها ، وذلك من خلال تسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما توفر الشركة هذا المنتج بمتطلبات بسيطة وشروط غير معقدة والتي تناسب جميع العملاء من كافة الفئات داخل المملكة العربية السعودية. أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية برنامج تمويلي بصيغة المرابحة المطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم شركة التيسير للتمويل الموافقة على الطلب خلال ساعات . تمويل فورى لا يحتاج إلى ضمانات أو وجود كفيل. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. أقساط شهرية ميسرة ومجدولة لتقسيط مبلغ التمويل بمدة سداد تصل حتي 60 شهر. يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب المنتج من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التيسير علي الإنترنت. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة باستكمال طلب الحصول على التمويل. شروط طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من المنتج.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم بالطلب هو 21 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب رخصة قيادة خاصة بطالب التمويل ، ويجب أن تكون سارية المفعول.

الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي ، أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل لأخر 3 أشهر.

تقديم العنوان الوطني للعميل داخل المملكة العربية السعودية.

توفير خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يلزم تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية. الوسوم عمر شويل - جدة امتلك سيارتك الأن وقسط المبلغ بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أقساط مجدولة حتي 60 شهر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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