قرض سيارة بدون مقدم لا يشترط ضامن أو تحويل راتب تسهيلات السداد شركة تأجير للتمويل

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عمر شويل - جدة قرض سيارة بدون مقدم لا يشترط ضامن أو تحويل راتب من شركة تأجير للتمويل التي توفر أفضل المنتجات التمويلية وخدمات ما بعد البيع التي تهم جميع العملاء سواء السعوديين والمقيمين الراغبين في إمتلاك سيارة بأسهل الإجراءات الممكنة بدون تعقيد مع سرعة تنفيذ الطلب ومتطلبات بسيطة، فتعد كل هذه الخصائص تميز الشركة أو البنك بالنسبة للمقترض بأنه يحصل على كل متطلباته بصورة سهلة وبدون الشعور بالعبء أثناء السداد، حيث أن الأقساط التي تتناسب مع الدخل الشهري تكون أفضل الحلول من أجل منع التعثر طوال فترة التقسيط، وتعتبر شركة التأجير التمويلي للسيارات إحدى الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ولهذا تقدم القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط قرض السيارات شركة التأجير التمويلي

لا يقل عمر العميل سواء رجال أو نساء عن 21 سنة، ولا يقل الدخل الشهري للشخص عن أربعة آلاف ريال سعودي، ولا تقل مدة الخدمة في العمل عن شهر واحد فقط لموظفي القطاع الحكومي وثلاثة أشهر بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، كما يتطلب وجود رخصة قيادة سارية الصلاحية.

تمويل السيارات بدون ضامن ولا تحويل راتب شركة تأجير للتمويل

مزايا قرض سيارة بدون كفيل وخصائص عديدة على النحو التالي:-

مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

تمويل سيارة بدون كفيل للسعوديين والمقيمين سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

خدمات ما بعد البيع.

تأمين شامل على المركبات.

قرض سيارة بدون مقدم (دفعة أولى).

موافقة فورية على القرض.

تسهيلات في السداد بأقساط مرنة ومريحة تصل إلى 5 سنوات.

تمويل سريع التنفيذ في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

متاح تمويل السيارات المستعملة.

متاح حساب القرض من خلال حاسبة التمويل عبر الموقع الإلكتروني لشركة التأجير التمويلي taajeerfinance.com حدد تمويل السيارات للأفراد.

طريقة التقديم لطلب قرض سيارة بدون مقدم لا يشترط ضامن أو تحويل راتب

الاتصال عبر رقم شركة تأجير للتمويل 92000649 وتحديد موعد بفرع الشركة الأقرب لك أو تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني

تعبئة استمارة الطلب. الموافقة على سجل الائتمان. إنهاء إجراءات البيع. يليها توقيع العقد بعد تحديد موعد في أقرب فرع للشركة. تحصل على التمويل ومبارك عليك السيارة.

المستندات المطلوبة/

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للوافدين و رخصة قيادة سارية وكشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر والعنوان الوطني، بالنسبة للقطاع الخاص يتطلب صورة من التأمينات الاجتماعية.