خطوات التقديم علي معاش التقاعد من التأمينات الاجتماعية ، يعتبر الجمع بين معاشين من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثيرين ، وممكن أن يتم الجمع بين راتب التقاعد والتأمينات ، ولكن بشروط معينة وهي عند بلوغ سن الستون عام أن تصل مدة اشتراك المستفيد في التأمينات الاجتماعية على الأفل مدة قدرها 20 شهر ، وان تكون مدة اشتراك المستفيد من التأمينات الاجتماعية على الأفل هي 60 شهر مع ضرورة إضافة فترة اعتبارية يمكن تسديدها فوريا ، أو بشكل مستقطع من المعاش التقاعدي للمستفيد ، و في حالة التقاعد المبكر لابد وان تكون مدة اشتراك المستفيد 300 شهر على الأفل ، بشرط أن تكون تلك المدة تحت تغطية نظام المعاشات ، و في حالة لم يتوافر مسمى وظيفي ، يمكن اختيار اقرب مسمى وظيفي لعمل المشترك ، وفي حال وجد مسى وظيفي يمكن تسجيله أونلاين من قبل صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية .

خطوات التقديم على معاش التقاعد من التأمينات الاجتماعية

تسجيل الدخول علي الحساب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الضغط علي المعاشات.

في حالة كنت مستحقا للمعاش التقاعدي سيكون لك متاح أن تضغط على طلب التقاعد .

كتابة رقم الايبان الخاص بك وبعدها اضغط ابحث.

يقوم النظام بإظهار رسالة تأكيدية لرقم الايبان الذي قمت بإدخاله ، ثم الضغط علي التالي.

في حالة إعالة أفراد ، سيظهر لك أسماء المعالون الذين هم تحت اعالتك .

قم بارفاق الشهادات الدراسية الخاص بالمعالون المضافون لديك.

إن لم يكن تحت رعايتك أي معال ، فلن تظهر لك تلك الخطوة.

إذا لم تكن قد سجلت بيانات التواصل الخاصة بك قم بتسجيلها أو حدثها إذا تطلب الامر.

سيظهر لك كل البيانات التي قمت بإدخالها قم بالتأكد منها .

الضغط على تقديم ، وتكون قد قدمت على خدمة المعاش التقاعدي من التأمينات الاجتماعية .

جواز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي

يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب الوظيفي وذلك في حالة كان الأجرين مجموعهما لا يتعدى 3000 ريال ، ولن يتم قطع راتب العمل حتى وان كان المشترك يعمل في جهة تخضع للتأمين ، بل ويمكن للمشترك الجمع بين اكثر من وظيفة .