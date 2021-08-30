رابط تقديم الدفاع المدني 1443 ابشر توظيف موعد تسجيل طلب القبول السبت القادم

تقديم الدفاع المدني 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح القبول والتسجيل في الدفاع المدني رتبة جندي للرجال من حملة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل بمناطق المملكة، وذلك وفقاً لضوابط وشروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام التقديم على الدفاع المدني 1443 عبر ابشر للتوظيف، كما أوضحت الإدارة العامة الوظائف الشاغرة والتي سيتم التقديم عليها.

تقديم الدفاع المدني 1443

تقديم الدفاع المدني ، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي قد أكدت أن موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني سيبدأ يوم السبت المنقضي الموافق 27-8-2021، ولكن صدر تنويه أمس الأحد بتأجيل موعد تقديم الدفاع المدني ليبدأ من يوم 27-1-1443 حتى تنتهي عمليات التقديم بالدفاع المدني يوم 1-2-1443، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وظائف الدفاع المدني ١٤٤٣: جندي منسق عمليات – جندي مسعف – جندي إطفاء وإنقاذ – جندي قائد ومشغل آليات – جندي مفتش سلامة – جندي إداري – جندي فني تصوير – جندي فني صيانة منشآت – جندي فني اتصالات وإلكترونيات – جندي فني إنشاءات – جندي فني صيانة آليات – جندي فني حاسب آلي – جندي فني موسيقى.

شروط التقديم في الدفاع المدني 1443

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443 جندي رجال

من خلال الدخول عبر ( رابط ابشر توظيف )، يُمكنكم إتمام عملية تقديم الدفاع المدني 1443 ، وإرسال طلب القبول والتسجيل في الدفاع المدني على رتبة جندي للرجال ومعرفة المزيد من التفاصيل الأخرى، وهذا ليس بالأخير، فمن خلال موقعنا سنتابع معكم أول بأول خلال الفترة المقبلة إعلان نتائج قبول الدفاع المدني ومواعيد إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي وتحديداً بعد الانتهاء من عمليات تقديم الدفاع المدني القبول والتسجيل 1443.