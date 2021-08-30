منصة مدرستي توكلنا تسجيل دخول 1443 madrasati والتعرف على كلمة المرور عبر تطبيق توكلنا

لقد ازدادت عمليات البحث عن رابط منصة مدرستي توكلنا تسجيل دخول بصورة كبيرة جداً خلال الساعات القليلة الماضية ولا تزال عمليات البحث جارية على محرك البحث “جوجل” من جانب الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لتكون منصة للتعليم عن بعد تُسهل عملية التواصل بين الطالب والمعلم بالإضافة إلى متابعة الآباء والأمهات لمستوى أبنائهم الدراسي ومعرفة نتائجهم من خلالها، وقد أضافت المنصة خدمة تسجيل الحضور للطلاب ويُمكن لولي الأمر الإطلاع على تقارير الحضور لأبنائه من خلال الموقع الرسمي للمنصة، ومنذ بداية العام الدراسي الجديد وقد كثرت الأسئلة على موقعنا بشأن منصة مدرستي وكيفية تسجيل الطلاب الجدد فيها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل دخول الطلاب على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا كما كتبنا لكم في المقال السابق عن رابط منصة مدرستي لتسجيل دخول الطلاب، فتابعونا.

منصة مدرستي توكلنا تسجيل دخول

يستطيع كل أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية تسجيل دخولهم إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباعهم للخطوات التالية:

أولاً قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا .

. ثانياً قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثالثاً ابحث في الصفحة الرئيسية عن أيقونة “حسابي”.

رابعاً انقر على بيانات منصة مدرستي ثم اختر اسم المستخدم واضغط ارسال.

خامساً ستصلك رسالة على جوالك بها كلمة السر الخاصة بك.

سادساً قم الآن بدخول الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. سابعاً انقر على خيار “تسجيل دخول الطالب”.

ثامناً قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر “من تطبيق توكلنا”.

وأخيراً اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

منصة مدرستي

أظهرت بعض الدراسات مؤخراً مدى التطور الذي شهده قطاع التعليم بعد استخدام منصة مدرستي في منظومة التعليم عن بعد، فقد ساعدت المنصة على تحسين مهارات الطلاب الرقمية بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التعليم عن بعد والذي تُعد أهم المحاور التي تتبناها المملكة العربية السعودية مؤخراً في رؤيتها السعودية 2030م، ونستطيع القول أن منصة مدرستي استطاعت وبنجاح استكمال العام الدراسي بدون التأثر بغلق المدارس العام الماضي.