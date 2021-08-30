نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد زيارة نزلاء السجون عبر أبشر وشروط الزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد زيارة نزلاء السجون عبر أبشر الأفراد من الخدمات التي يبحث عنها المستفيدين، كذلك شروط زيارة المسجونين والتي أوضحها تطبيق أبشر الإلكتروني، والذي يواصل نشر التعريفات والخطوات الصحيحة التي يمكن القيام بها، للاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية، من غير حضور المستفيد إلى مركز شرطي أو مكتب خاص بتقديم الخدمة في فروع وزارة الداخلية بالمحافظات .

حجز موعد زيارة نزلاء السجون

قام تطبيق أبشر بعرض تلك الخدمة من خلال شقين، الأول خو طريقة حجز موعز زيارة نزلاء السجون والتي تتم عبر منصة أبشر من بوابة الخدمات الإلكترونية، لمن لدية حساب، أو من خلال تطبيق أبشر الرسمي الذي يمكن الحصول عليه وتثبيته على جهاز هاتف ذكي أو جهاز لوحي واتباع نفس الخطوات، وهي لا تختلف كثيرا عن حجز موعد الجوازات أو الأحوال المدنية، فجميعها خدمات إلكترونية تتم في وقت بسيط حتى وان اختلفت بعض الخطوات أو الهدف منها.

الجزء الثاني الذي سنقوم بتوضيحه خو شروط حجز موعد زيارة أحد نزلاء السجون، حتى يتم قبول الطلب والالتزام بالتعليمات الأمنية التي تضعها المديرية المعنية، في استقبال الزائرين للموقوفين على ذمة أحكام قضائية، أو قرارات نيابية للتحقيق.

خطوات حجز موعد زيارة مسجون في أبشر

كييفية الاستفادة من خدمة حجز المواعيد زيارة نزلاء السجون، وخطوات طلب الموعد من نظام ابشر هي:

الدخول على منصة أبشر الأفراد

اختيار خدمة حجز المواعيد الإلكترونية

احتيار مواعيد المديرية العامة للسجون

حجز موعد

حدد الوقت والتاريخ من بين قائمة المواعيد المتاحة .

نظهر تذكرة موعد الزيارة

طباعة تذكرة موعد زيارة النزيل.

شروط حجز موعد زيارة نزيل السجون

كي يتم الاستفادة من حجز مواعيد زيارة المساجين، يجب تحقق الأتي:

أن يكون الزائر مسجل في المديرية العامة للسجون تحت مسمى زائر للنزيل المراد زيارته.

طباعة الزائر تذكرة موعد الزيارة

إحضار التذكرة عند الحضور للتحقق منها.

لا يمكن تعديل موعد زيارة مسجون بعد تحديدها وتأكيدها إلكترونياً.

في حالة الرغبة بالتعديل، يتم حذف الموعد القديم والحجز من جديد.

الزيارة الافتراضية للمسجون

خدمة هامة تم التنويه عنها وهي الزيارة الافتراضية للمسجون، والتي تتمثل في في طلب زيارة نزيل باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المتاحة لدى أحد فروع المديرية العامة للسجون.