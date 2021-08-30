هُنا رابط الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية السعودية هو أكثر ما يشغل الكثير من الطلاب في هذا التوقيت ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المنصة الأولى في السعودية من حيث تقديم الخدمات التعليمية المختلفة للطلاب في جميع المراحل التعليمية والتي تسهل تلقي المعلومات والمناهج الدراسية في ضوء تلقي عملية التعليم الإلكتروني عن بعد في السعودية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال تفاصيل إجراء التسجيل في منصة مدرستي التعليمة وخطوات التسجيل.

منصة مدرستي التعليمية

تعد منصة مدرستي أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة كورونا وطرح عملية التعليم عن بعد بشكل إلكتروني، والتي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب مثل: خدمات المقررات الدراسية لكافة الصفوف بجميع المراحل الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الحضور والغياب عبر المنصة بالإضافة إلى خدمات تسجيل الدخول لأولياء الأمور والتي تساعد في متابعة الطلاب على مدار العام.

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

يمكن الدخول للتسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطلاب وأولياء الأمور بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: