هُنا رابط الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية

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تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية السعودية هو أكثر ما يشغل الكثير من الطلاب في هذا التوقيت ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المنصة الأولى في السعودية من حيث تقديم الخدمات التعليمية المختلفة للطلاب في جميع المراحل التعليمية والتي تسهل تلقي المعلومات والمناهج الدراسية في ضوء تلقي عملية التعليم الإلكتروني عن بعد في السعودية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال تفاصيل إجراء التسجيل في منصة مدرستي التعليمة وخطوات التسجيل.
منصة مدرستي التعليمية
تعد منصة مدرستي أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة كورونا وطرح عملية التعليم عن بعد بشكل إلكتروني، والتي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب مثل: خدمات المقررات الدراسية لكافة الصفوف بجميع المراحل الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الحضور والغياب عبر المنصة بالإضافة إلى خدمات تسجيل الدخول لأولياء الأمور والتي تساعد في متابعة الطلاب على مدار العام.
التسجيل في منصة مدرستي التعليمية
يمكن الدخول للتسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطلاب وأولياء الأمور بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي الإلكترونية من خلال هذا الرابط مباشرة.
- من خلال الموقع يتم اختيار أيقونة التسجيل الجديد.
- سوف يتطلب من المستخدم إدخال بعض المعلومات الخاصة بالطالب مثل: رقم الهوية ورقم الجوال وغيرها من البيانات.
- إدخال رمز التحقق المرئي الموجود عبر الموقع.
- سوف يتم أرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف تتضمن كود التحقق من البيانات.
- لذلك يكون قد تم تأكيد التسجيل في منص مدرستي ويتم إجراء تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
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