كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي madrasati 1443 للطلاب وأولياء الأمور عبر تطبيق توكلنا

نكتب لكم في هذه المقالة عن كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم عبر تطبيق توكلنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وقد تزايدت الأسئلة والإستفسارات من الطلاب والطالبات على موقع “تويتر” بشأن منصة مدرستي وكيفية دخولها، ونود أن نوضح لكم في بداية مقالنا عن دور منصة مدرستي وأهميتها لدى الطلاب هذا العام الدراسي، فمن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق منصة مدرستي العام الماضي من وزارة التعليم السعودية بهدف استكمال العام الدراسي بعد القرار الذي اتخذته الوزارة بغلق جميع المدارس، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية تسجيل الطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التعرف على كلمة المرور من تطبيق توكلنا، فتابعونا.

كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي 1443

يُمكن لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في كافة المراحل الدراسية المختلفة تسجيل دخولهم إلى منصة مدرستي عن طريق عدة خطوات إلكترونية بسيط نوضحها لكم كالتالي:

الخطوة الأولى يجب على الطالب زيارة تطبيق توكلنا الرسمي وتحميله.

وتحميله. وثانياً انقر على “حسابي” في الصفحة الرسمية للتطبيق ثم اضغط على “بيانات منصة مدرستي”.

ثم اكتب اسم الطالب واضغط على إرسال كلمة المرور ثم انتظر رسالة على جوالك بكلمة المرور.

والآن قم بالولوج إلى منصة مدرستي ثم اضغط على خيار “تسجيل دخول الطالب”.

ثم اكتب الآن اسم المستخدم وكلمة المرور الذي تم الحصول عليها من تطبيق توكلنا.

وبعدها قم بإختيار كلمة مرور قوية ثم اضغط مصادقة للجوال أو البريد الإلكتروني.

وأخيراً سيتم إرسال رسالة تشمل كود التفعيل على جوالك أو البريد.

منصة مدرستي

استخدمات منصة مدرستي التعليمية أساليب تقنية حديثة سهلت من التواصل بين المعلمين وطلابهم مما أدى إلى توصيل المعلومة للطالب بشكل أفضل، وقد نجحت وزارة التعليم في استكمال العام الدراسي وعدم تأجيله ونجحت أيضاً في تعزيز مفهوم التعليم عن بعد في ظل تلك الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة العام الماضي من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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