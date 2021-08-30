نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يُعلن نتائج الأهلية للدفعة 46 شهر سبتمبر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث عن حساب المواطن يُعلن نتائج الأهلية للدفعة 46 شهر سبتمبر على محرك البحث “جوجل” وموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية مُتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أطلقت برنامج حساب المواطن في السنوات القليلة الماضية لكي يقف بجانب المواطن السعودي محدود الدخل والأسر السعودية متوسطة الدخل والتي تحتاج إلى الدعم المادي بشكل مستمر لتتغلب على الظروف الإقتصادية الصعبة، وقد نتجت هذه الظروف الصعبة نتيجة العديد من اجراءات الإصلاح الإقتصادي التي قامت بها الحكومة السعودية بهدف المضي قدماً في تحقيق رؤية السعودية 2030م، ويتسائل الآلاف من مستفيدي البرنامج عن نتائج الأهلية لحساب المواطن للدفعة 46، ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، فتابعونا.

نتائج الأهلية في حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” عن صدوركافة نتائج الأهلية لجميع المواطنين المقبولين للدفعة 46، ومن الجدير بالذكر أن جميع المساعدات المالية للبرنامج سيتم صرفها خلال شهر سبتمبر القادم، وطبقاً لنتائج الأهلية يستطيع المواطن السعودي الذي تشمله النتائج صرف المساعدات المالية وفي حالة عدم ظهور اسمك في قوائم نتائج الأهلية يُمكنك تقديم اعتراض بعد مرور 5 أيام من نزول الدعم.

شروط الأهلية

نومضح لكم الآن جميع شروط الأهلية في حساب المواطن كالتالي:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا بد من أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة السعودية لأكثر من 9 أشهر خلال العام.

لا بد من الإفصاح وبشكل صحيح عن إجمالى ما تتقاضاه الأسرة.

وفي حالة تطابق هذه الشروط تكون ضمن المقبولين في نتائج الأهلية للبرنامج وتستطيع الإستفادة من الدعم المالي للدفعة القادمة خلال شهر سبتمبر.

وفي نهاية مقالنا نود أن يكون المقال شمل كافة التفاصيل والمعلومات عن نتائج الأهلية لحساب المواطن، ولأي سؤال قم بترك كافة أسئلتك بالتعليقات، وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة