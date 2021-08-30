صدور نتائج الاهلية للدفعة 46 من حساب المواطن لشهر سبتمبر 2021

بعد جائحة كورونا وتأثيرها على معظم الأسر متوسطة ومحدودة الدخل وفي ظل الإجراءات الإحترازية كان لدعم حساب المواطن الفضل الأكبر في دعم هذه الأسر المستحقة للدعم، حيث ينتظر المواطنين المستحقين لدعم حساب المواطن نهاية كل شهر عربي أو بداية كل شهر عربي للإعلان عن نتائج صدور الأهلية وبالبحث عن إستحقاقه للدعم حساب المواطن أم لا؟ واليوم مقالي عن إستحقاق شهر سبتمبر 2021 فقد صدرت في حساب المواطن نتائج الأهلية الدفعة 46 حيث أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل صدور نتائج الأهلية الدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج، بموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

ضوابط حساب المواطن:

ومن الجدير بالذكر فقد كان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020،. وجاء من ضمن التعديلات الاتي:

إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية :

عقد إيجار موحد من منصة إيجار. صك ملكية السكن. مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م .

شروط الأهلية

ويجب لإستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن الآتي: