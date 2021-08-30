نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد 1443 وكيفية تسجيل الدخول وإنشاء حساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من أهم المنصات الإلكترونية فيها العديد من البرامج والأدوات التي يستخدمها الطلاب والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية لتحقيق الأهداف المنتظرة من تطبيق نظام تعليمي عن بعد في المملكة العربية السعودية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحه فيروس كورونا وحرص كل من الطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون الحصول على رابط منصة مدرستي الجديد للتسجيل في المنصة.

لذلك يتوجب عليهم اتباع الطريقة الجديدة لإنشاء حساب في منصة مدرستي حتى يتمكنوا من التسجيل بطريقة وخطوات صحيحة ، تعد منصة مدرستي الإلكترونية فكرة خدمية متميزة و هي حلقة الوصل بين المدرسين والطلاب في تلقي الدروس والوجبات و أصبحت احدي الوسائل المجدية والأمنة للتعليم عن بعد لتحسين مستوى الطلاب دون أي تقصير نقدم لكم طريقة تسجيل حساب في منصة مدرستي من خلال هذا المقال.

رابط منصة مدرستي الجديد وزارة التعليم السعودي 1443

من أهم المواقع الإلكترونية التي تخدم الكثير من ملايين الطلاب وفرتها الحكومة بالمملكة مؤخرا لمواصلة العملية التعليمية بنجاح:

تعد افضل الطرق الإلكترونية الخدمية حيث تساعد الطلاب في جميع المراحل التعليمية منها الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

تساعد الطلاب في الحصول على الاستماع الى الدروس التعليمية بين الطالب والمعلم.

معرفة الواجبات المنزلية و درجات الامتحانات والاطلاع على نسب الحضور والغياب.

تقدم المنصة التعليم بطريقه حديثة من خلال الخدمات المتوقرة بالمنصة منها الواجبات الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية وغير ذلك.

تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي

قدمت المنصة الرسمية منصة مدرستي من خلال موقعها الإلكتروني التابع لوزارة التعليم بالسعودية خطوات تسجيل دخول الطلاب بالطريقة الأتية:

الدخول على المنصة الإلكترونية منصة مدرستي مباشرة. وبعد الضغط على خانة قسم العودة للمدرسة. قم بالضغط على خيار تسجل جديد للدخول إلي منصة مدرستي اعلي الصفحة. قم بتسجيل بعض البيانات في الحقل المعد من اسم الطالب ورقم شهاده ميلاد الطالب و المدينة التي يسكن فيها ورقم الهوية أو رقم الإقامة. يتوجب عليك إدخال رقم الهاتف المحمول. ثم النقر على انك لست روبوت. الضغط على رمز التحقيق بذلك يتم إرسال رمز التحقيق الخاص بك.

لابد من كتابة رمز التحقيق الذي تم إرسال برسالة نصية بذلك تكون قد تمت عملية التسجيل والدخول.