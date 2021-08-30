أسرع تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بالتقسيط حتى 60 شهراً

أسرع تمويل نقدي في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً حيث يصل إلى مائة ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية ويتم إيداع مبلغ التمويل في خلال أربعة وعشرون ساعة فقط لا غير وذلك بهامش ربح منافس عن الشركات والبنوك التمويلية داخل المملكة ويوجد العديد من المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير أسرع تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل سعودي بالتقسيط حتى 60 شهراً ولكن تحتاج الشركة توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ويجب أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومن السكان الأصليين للموافقة على طلب التمويل لدى شركة التيسير للتمويل في أراضي السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة الذي يعرف باسم ساما السعودي.

الشروط الأساسية الهامة للحصول على تمويل شركة التيسير في السعودية

شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمتاز بتوفير التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن يحتاج التمويل إلى توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة:

لابد من الإلتزام بتوفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

يطلب التمويل لدى شركة التيسير أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر واحد وعشرون عام حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على قرض شركة التيسير للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم يعمل فترة ستة أشهر على الأقل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل أراضي السعودية.

أهم المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة التيسير في السعودية