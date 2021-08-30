نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إعفاء الراجحي للعملاء الغير قادرين علي دفع الأقساط الشهرية 2021 في المقال التالي
إعفاء بنك الراجحي لعملائه من دفع مبلغ التمويل الذي حصل عليه وفق قواعد وضوابط محددة، حيث يوفر بنك الراجحي تلك الخدمة بعد إصدار قرار ملكي بإعفاء فئة محددة من دفع الأقساط الشهرية الملزمة عليهم، فبنك الراجحي معروف في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية فقد يتواجد له فروع عديدة في كافة مدنها، فقد اكتسب البنك ثقة عملائه لما يقدمه من خدمات هامة يحتاجها كل موظف وتتناسب خدماته مع كافة الفئات الإجتماعية والمستويات المادية، حيث يقدم مصرف الراجحي قروض شخصية وأيضاً قروض للأعمال تناسب الكثير من الشركات المبتدئة والمؤسسات الضخمة بسيولة نقدية رائعة ويسهل علي عملائه الكثير من الشروط، ولهذا يعتبر بنك الراجحي أكثر البنوك التي تهتم بما يطلبه العميل.
يقدم مصرف الراجحي جميع قروضه وخدماته بعدة مزايا عامة تتواجد في كافة خدماته، حيث يقدم للعميل خدمة بالموافقة علي أحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقها واتباع تعاليم الدين، وذلك لن المصرف يتبع مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية، كما يقدم البنك للعميل تأمين تكافلي علي الحياة، وذلك بإعفاء العميل من سداد الأقساط عند حدوث عجز لا قدر الله تعالي يمنعه من العمل وسداد أقساطه، كما يتم إعفاء أسرة المقترض إذا توفي لا قدر الله، كما يقدم المصرف خدمة إعفاء الراجحي للمقترض عند حدود محددة، وجاء ذلك القرار بأمر ملكي بعد تواجد عدد كبير من الطلبات التي تريد الحصول علي إعفاء من إحدي البنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الظروف السيئة الغير متوقعة للعميل عند حصوله علي القرض.
طريقة طلب إعفاء بنك الراجحي للمقترضين 2021
أطلق بنك الراجحي خدمة الإعفاء بعد قرار الديوان الملكي السعودي لتلك الخدمة للتسهيل علي المواطنين مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة، ولهذا جاء القرار وفق عدة بنود وضوابط قد ذكرناها لكم في مقال سابق “شروط الحصول علي إعفاء بمنك الراجحي والمستندات المطلوبة“، كما وضع البنك شروط أيضاً من أجل الحصول علي قرض من قروض الراجحي، ففي السطور القادمة نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة طلي خدمة من الراجحي سواء خدمة الإعفاء أو عرض تمويلي من عروض الراجحي:
- قم بالدخول الي الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.
- اختر الخدمة وقم بالضغط علي التقديم الإلكتروني، ثم أرسل كافة المستندات المطلوبة.
- تعبئة جميع الخانات التي تطلب معلوماتك الشخصية.
- يجب علي العميل المتقدم للراجحي أن يتوافق مع الشروط المطلوبة من أجل الموافقة.
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