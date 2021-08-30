التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية

التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 تعتبر واحدة من أهم برامج التكافل الاجتماعي التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي توفر المساعدات المالية للعائلات السعودية ذات الدخل المحدود ولا يمكنها تلبية احتياجاتهم الضرورية، بالإضافة إلى أن البرنامج يعمل على دعم للمواطنين السعوديين من ذوي الإعاقة الجزئية أو الكلية، وقد تم تطوير البرنامج بعدما وضعت الوزارة الشروط المعينة للفئات المستحقة لذلك الدعم وهذا ما سوف نتعرف على خلال السطور القادمة فتابعونا.

التقديم على المساعدة المقطوعة 1443

المساعدات المقطوعة 1443 هي عبارة عن مساعدات توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وذلك لمساعدة ذوي الدخل المنخفض والفقراء ومساعدتهم على مواجهة حياتهم وصعوباتهم.

حيث أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدار مقطوعة الضمان الاجتماعي لمواجهة عبء المعيشة.

كما أن التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 للأسر ذات الدخل المنخفض يكون بناءً على توفر العديد من الشروط وهي كالتالي.

شروط المساعدة المقطوعة 1443

قد حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الأشخاص الذين يرغبون للتقديم في الحصول على دعم المقطوعة 1443 وهو كالتالي:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 35 عامًا عند التقدم حتى يتمكن من الحصول على الدعم المادي للضمان الاجتماعي.

يتم دفع الدعم المالي وفقًا لترتيب أولوية التقديم، وسيتم وضع مقدم الطلب على قائمة الانتظار حتى تاريخ الدفع.

كما يمكن لكل من المواطنين ذوي الدخل المنخفض وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي أخذ هذا الدعم.

يتم تقديم المساعدة المقطوعة مرة واحدة في السنة للمواطنين الذين يتلقون معاشات الضمان الاجتماعي ولكن ليس يمتلكون دخل إضافي.

صرف لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون دخلًا غير المعاش المضمون كل سنتين.

ويعتبر الحد الأقصى لمبلغ المساعدة لمرة واحدة هو 30.000 ريال سعودي.

وذلك بعدما يتم تحديد المبلغ النقدية التي سوف يتم الحصول عليها مقدم الطلب عن طريق الدخل الشهري المحدد وعدد أفراد الأسرة.

كما أن ذلك الدعم يمنح للشخص الأعزب ذات الجنسية السعودية براتب شهري لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يتم صرف للمواطنين المتزوجين بحيث لا يزيد دخلهم الشهري عن 8680 ريال سعودي.

رابط التسجيل في مقطوعة الضمان وزارة العمل



يمكنك تسجيل في موقع الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت كما يلي:

حيث صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يمكنك التقدم بطلب للحصول على المساعدات المقطوعة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية