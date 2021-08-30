قرض شخصي يبدأ 15.000 ألف ريال للمواطنين والمقيمين ورسوم الإدارية 1% فقط

تمويل شخصي يبدأ من 15.000 ألف ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري، ويعتبر بنك الأهلي من البنوك الهامة وقد حاز علي اهتمام كثير في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويلات متميزة بدون أي مصاريف أدارية علي المتقدم والحصول علي التمويل خلال وقت قصير جدا، ويتم صرف جميع المبالغ بموافقة الأحكام الشريعة الإسلامية كما يعتبر البنك بنكا إسلاميا، ويقدم البنك خدمات مصرفية متميزة ويصل التمويل إلي 3 مليون ريال سعودي من اجل اختيار خدمة التمويل الشخصي عن طريق البنك الأهلي التجاري، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي يبدأ من 15.000 ألف ريال سعودي وعرفة اهم الشروط المسيرة من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

يقدم بنك الأهلي التجاري تمويلات مميزة للعملاء الراغبين في الحصول علي التمويل بفترة سداد طويلة، كما أن بنك الأهلي يقدم العديد من القروض لكافة المواطنين التي تناسب الراتب الشهري الخاص به ويبدأ التمويل من 15.000 ألف ريال سعودي سواء للسعوديين وغير السعوديين، ولكن يجب أن تطبق عليه بعض الشروط اللازمة للحصول علي القرض حسب الآتي:

التمويل الشخصي مقدم لجميع السعوديين وغير السعوديين.

التمويل الشخصي يبدأ من 15.000 ألف ريال ويصل إلي 3 مليون ريال سعودي فقط.

يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم مواطن سعودي ألا يقل عمره عن 18 عاما، وإذا كان المواطن مقيم بالمملكة لا يقل عن 22 عاما.

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين تكون سارية المفعول، ويجب تقديم بطاقة الإقامة الخاصة للمقيمين وتكون سارية المفعول.

ألا تقل مدة خدمة العمل للمواطن السعودي عن شهر واحد فقط، وألا يقل عن 3 اشهر للمقيمين.

عند طلب التمويل تحصل علي نسبة خاصة للرسوم الإدارية تبلغ نسبتها 1% فقط.

طريقة التقديم علي تمويل شخصي من بنك الأهلي السعودي