طريقة التقديم لتقسيط تمويل سيارات الراجحي 1443 بدون تحويل الراتب

تمويل سيارات الراجحي واحدة من أبرز الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي بهدف التسهيل والتيسير على الكثير من العملاء، حيث لا يقتصر ما يقدمه المصرف من خدمات مصرفية ونقدية فقط وحسب، حيث يقوم بتقديم عدد متنوع من الخدمات الأخرى التي يبحث عنها الكثير من العملاء، أهمها خدمات تمويل السيارات والتي تتيح فرصة شراء سيارة بالتقسيط.

تمويل سيارات الراجحي

ويعتبر بنك الراجحي من اهم البنوك في المملكة العربية، التمويل هو عبارة عن برنامج يقدمه مصرف الراجحي بهدف تمويل السيارات للوافدين والمواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية، وذلك طبقا للشروط والأحكام التي تطابق الشريعة الإسلامية متضمنا عدد من الاختيارات ودون أي دفعات مقدمة، يمكنك الحصول على التمويل في حال الالتزام بالشروط والأحكام المقدمة من قبل المصرف والتي تنص على:

إمكانية قبول عمليات التمويل من خلال دخول المتقدم بالطلب على أن يتم تحويل الراتب الشهري للمستفيد إلى البنك بشكل مباشر.

وذلك مع مراعاة الحد الأدنى للراتب خلال فترة العمل بالنسبة للموظفين.

مميزات تمويل السيارات

يتيح لك التمويل لامتلاك سيارة بإجراءات وضوابط متفقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن استطاع الحصول علي اعتماد رسمي من الهيئة الشرعية.

يمكن الحصول علي التمويل بدون دفع مقدم.

كما أن التمويل يصل الي حد مرتفع يمكن أن يبلغ 2 مليون ريال سعودي.

لا توجد رسوم او غرامات أثناء السداد المبكر للأقساط.

طريقة تقديم طلب الحصول على التمويل

يمكنك الحصول على التمويل الخاص لسيارات الراجحي بعدد من الطرق من خلال زيارة الفرع الرئيسي للبنك، ثم تقديم كافة الأوراق والمستندات واتباع التعليمات التي يمليها موظف المصرف، كما يمكنك أيضأ التواصل مع خدمة العملاء للتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل او من خلال التواصل بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي ، ولمعرفة الشروط العامة لتمويل الأسرة لبنك التسليف.

خطوات التمويل