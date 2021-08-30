نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات 50/50 من الراجحي علي سيارات مختاره ومعرفه اهم المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات 50/50 من الراجحي من اهم البرامج التمويلية والعروض التي يقدمها المصرف. والذي تم الإعلان عنه عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف عن مجموعه من العروض الحديثة عبر صفحته مثل عروض الراجحي والوعلان علي جيلي 2022 ومعرفه سيارات العروض واهم الشروط والمميزات. كما تم الإعلان أيضا عن منتج البيع علي الخارطة عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم الشروط والمميزات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العرض بالتفصيل مع معرفه اهم شروطه ومميزاته التي تم الإعلان عنهم. مع طريقه وكيفيه الحصول علي العرض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

تمويل السيارات 50/50 من الراجحي

اعلن المصرف عن العرض الجديد والذي يقدم افضل عرض تأجير للسيارات بالمملكة علي بعض السيارات الفاخرة المختارة. والتي صممت خصيصا لتلبيه رغبه العملاء في اختيار سياره أحلامه حيث أتاح للعميل بدفع 50% كدفعه أولي من قيمه السيارة. و50% دفعه أخيرة يقوم العميل بدفعها بعد سنتين من حصوله علي السيارة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المميزات الخاصة بالعروض وذلك لعملاء تحويل الرواتب وبدون تحويل الرواتب أيضا. كما سوف نقوم بشرحها وتوضيحها لكم عبر الأتي.

تأجير السيارات بتحويل الراتب وبدون تحويل

الدفعة الأولي تكون 50% من مبلغ السيارة.

الرسوم الإدارية 1% أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

التمويل علي فتره تمويل سهله تصل مدتها إلي 24 شهر.

الدفعة الأخيرة تكون 50% من مبلغ السيارة.

معدل النسبة لعملاء تحويل الرواتب 9.11% أما بدون تحويل الراتب تكون 9.67%.

شروط عرض تمويل السيارات

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عده شروط بسيطه جدا وتناسب جميع العملاء والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

العروض ساريه حتي 30 سبتمبر 2021 أو نفاذ كميه السيارات المحددة.

تطبق جميع شروط وأحكام المصرف في العروض.

المصرف خاضع لرقابه البنك المركزي السعودي.

كيفيه الحصول علي تمويل السيارات

كما تم الإعلان عن طرق التواصل مع المصرف للحصول علي سياره وهي عن طريق زياره احد فروع المصرف أو المعارض المعتمدة من المصرف. أو الاتصال علي رقم 8001241222 إذا كنت تستخدم الجوال. أو للتقديم الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الأتية: