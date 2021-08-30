احصل علي تمويل بقيمة 200 الف ريال بالمملكة السعودية بدون كفيل بأسهل شروط

قرض بقيمة 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل، حيث يتوفر التمويل بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين سواء أن كان مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة السعودية، فقد يقوم الكثير من البنوك والشركات المتواجدة بالمملكة بتوفير كامل التمويلات الشخصية التي يحتجها المواطنين رغبا في تقدم المساعدات للمواطنين الذين يعانون من سوء الأحوال المادية والأسر الذين تكاثرت عليهم المسؤوليات، لذا تقدم لهم البنوك افضل مساعدة علي شكل قروض ميسرة وبأسهل الشروط لكي يستطيعون من خلالها ببناء عمل مشروع خاص بهم أو لشراء منزل أو لسد احتياجاتهم التي يرغبون بها، والتي سوف نوضح من خلال مقالنا هذا الشروط التي وضعها بنك الرياض عند التقديم علي التمويل الشخصي.

احكام التمويل المقدم من بنك الراجحي

أوضح بنك الرياض السعودي بعض الشروط التي لا بد علي العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة من بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال سعودي، فقد يقدم التمويل بأسهل الشروط والتي تتوفر لدي الجميع من المواطنين، والتي سوف نوضح اهم الشروط من خلال الفقرة التالية:

يشترط ان يكون الشخص المتقدم لا يقل عمره عن ثمانية عشر عام في حالة أن كان المواطن المتقدم سعودي الجنسية. في حالة أن كان المواطن المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية فيجب أن لا يقل عمره عن اثنا وعشرون عام. يشترط انه لا بد من تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم. يلزم تقديم ضرورة ما يفيد مفردات الراتب.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض

يمكن التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من خلال بنك الرياض بكل سهولة فقط يمكنك تتبع الخطوات التالية: