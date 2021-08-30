قسط 100 ألف بدون هامش ربح بأقساط مجدولة تتناسب مع دخلك الشهري

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قسط 100 ألف بدون هامش ربح ، أحد الحلول التمويلية الميسرة المتاحة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً من بنك سامبا ، حيث يقدم البنك هذا المنتج بشروط ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، ويمكن أيضاً لطالب التمويل الحصول على سيولة نقدية فورية من خلال هذا التمويل المتاح لدي بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية ، ويعتبر بنك سامبا من أهم البنوك بالمملكة والرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما يقدمه البنك من عروض تمويلية متميزة تلبي احتياجات الأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة. أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي مجاز من الهيئة الشرعية لدي البنك. قرض شخصي بدون هامش ربح. يوفر البنك للعملاء من خلال هذا التمويل مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. فترات سداد ميسرة ومجدولة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي والتي يمكن أن تصل حتي 9 أشهر. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون هامش ربح. يقدم بنك سامبا من خلال هذا المنتج تأمين تكافلي مجاني. طالب التمويل يمكنه أيضاً الحصول على تمويل إضافي من بنك سامبا في المملكة العربية السعودية ، وذلك بعد سداد 20% من التمويل الأساسي. يوفر البنك للعملاء بطاقة سامبا الائتمانية مجاناً حتي نهاية مدة التمويل. شروط طلب التمويل الشخصي من بنك سامبا في المملكة العربية السعودية الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون هامش ربح.

الدخل الشهري لطالب التمويل هو 5000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل.

يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن شهر واحد ، للحصول على تمويل بنك سامبا بدون هامش ربح. الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل بنك سامبا الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي .

الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

تقديم تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، والذي يحتوي على الراتب الشهري الأساسي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والمسمي الوظيفي والبدلات.

خطاب تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يجب تقديم العنوان في البلد الأصل. الوسوم عمر شويل - جدة قسط 100 ألف بدون هامش ربح بأقساط مجدولة تتناسب مع دخلك الشهري - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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