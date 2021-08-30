نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حساب المواطن الدفعة 46 والاستعلام عن نتائج الأهلية لشهر سبتمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد حساب المواطن الدفعة 46 شهر سبتمبر 2021، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الدورة 46 حساب المواطن، والاستعلام عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa، وترجع أهمية الاستعلام عن حالة الأهلية في أن بعض الحالات تتحول لعدم استحقاق دعم حساب المواطن الدفعة القادمة، وهذا يرجع لعدة أسباب من بينها عدم الحرص على تحديث حساب المواطن، أو تسجيل بيانات غير دقيقة في حساب المستفيد في بوابة حساب المواطن.

موعد حساب المواطن الدفعة 46 شهر سبتمبر 2021

حدد القائمين على برنامج حساب المواطن موعد حساب المواطن الدفعة 46 وباقي الدفعات في موعد شهري ثابت، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن هناك استثناء يتغير فيه صرف حساب المواطن، وذلك عندما يصادف ميعاد الصرف العطلة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، وفي هذه الحالة يتم تقديم صرف حساب المواطن أو تأخيره، ويستطيع المستفيدين الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

نتائج الأهلية الدورة 46 حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن في صباح اليوم عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021، ويتوجب على كافة المستفيدين من دعم حساب المواطن الشهري تسجيل دخول حساب المواطن، ومراجعة حالة الأهلية، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. العمل على تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. القيام بكتابة رمز التحقق البشري. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب حسابي. النقر على خيار استعلام عن حالة الأهلية الدورة 46.

ضوابط حساب المواطن

أصدر برنامج حساب المواطن الضوابط الجديدة لصرف الدعم الشهري، لذلك أكد على أنه يتم مراجعة هذه الضوابط بشكل مستمر، كالتالي:

تعليق تسجيل جديد حساب المواطن.

تقديم ما يثبت استقلالية الفرد الأعزب عند الرغبة في التسجيل في حساب المواطن للعزاب.

أن يقدم الفرد الأعزب الذي تجاوز سن 18 عام ما يثبت محل السكن؛ من عقد إيجار موحد، أو صك الملكية، أو ما يثبت السكن الجامعي.

يجب على المستفيدين المستقلين إرفاق المستندات المطلوبة وتعديل البيانات من أجل الاستمرارية في صرف دعم حساب المواطن.

وضع حد أعلى لاستحقاق الدعم الفعلي المتغير لكل حالة.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 شهر سبتمبر 2021، والاستعلام عن حالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن.