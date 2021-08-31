خطوات التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية الوطنية 1443، حيث يبحث العديد من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن، ويعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج الاجتماعية التي يتم توفيرها من جانب القيادة والحكومة السعودية، كعامل مساعد للوقوف بجانب المواطن السعودي وخاصة للأسر والأفراد محدودة الدخل، والعمل علي حماية هذه الأسر وتوفير بعضاً من الحماية الاجتماعية والعدالة وضمان الوصول الي الفئات الأكثر استحقاقاً من أجل تقديم يد المساعدة لهم، لذا هناك بحث كبير من أجل التعرف علي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن ومتي يتم فتح التسجيل في هذا البرنامج من جديد، وهو ما سنطرحه لكم في التفاصيل التالية.

ما هو برنامج حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن برنامج اجتماعي مادي من خلاله يقوم المواطن بالتسجيل به وفق شروط محددة يحدها البرنامج، علي أن يقوم باختيار فئات وأفراد محددة هي أكثر احتياجاً للحصول علي المساعدة، وبعد توافر شروط الأهلية في المتقدمين للبرنامج، يقوم البرنامج بصرف مبلغ مالي ويتم إيداعه في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ما هو موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن؟

يتساءل الكثير من السعوديين والسعوديات عن الموعد الخاص بفتح التسجيل في برنامج الحساب المواطن، وذلك بعد أن تم إيقاف التسجيل به منذ ما يقرب من عامان، وقد أكد برنامج حساب المواطن من خلال حسابه علي توتير بأن التسجيل غير متاح خلال هذه الفترة للمستفيدين الجدد، وفور السماح بالتسجيل فسوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية الوطنية

يتم تسجيل حساب جديد في حساب المواطن من خلال موقع البرنامج الإلكتروني والذي يتم توفيره لجميع المستفيدين الجدد في حالة التسجيل لأول مرة بالبرنامج، والتسجيل كالتالي: