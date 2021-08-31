نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد عضوية الانتساب للهيئة السعودية للمحاسبين في المقال التالي

طريقة تجديد عضوية الانتساب , الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي هيئة سعودية تأسست عام 1992 ميلادي مكونة من مجموعة من الاعضاء المهنيين الواصل عددهم ما يقارب 100 الف عضو و الهدف من هذه الهيئة زيادة نسبة المحاسبة والمحاسبين في المملكة العربية السعودية , وتلتزم الهيئة بمعايير محددة التزاما قطعيا ممثلة في معايير مهنية و فنية و أخلاقية باذلة قصاري جهدها للتقدم والتطوير ومساعدة الافراد علي ادراك ابعاد الهيئة والتعلم منها وتطوير ما له علاقة بالأهداف التجارية وتزويدها بما هو ضرورى وهام لتطوير اقتصاد الدولة وما يشابة ذلك , تعتز هيئة المحاسبين برؤية ورسالة وهدف للمستقبل حيث ان رؤيتهم هي بذل قصاري جهدهم في المهنة ودعمها لتقديم افضل نتائج بأفضل جودة ورسالتهم هي تطوير مهنتهم الخاصة وهي مهنة المحاسبة والارتقاء بها لاسمي المكانات وبذلك يتم تحقيق افضل اقتصاد وطني ممكن في الفترة الزمنية المواكبة

معلومات عن التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين

نظرا لتطور التكنولوجيا الحديثة قامت الهيئة العربية السعودية بتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي بدورها تساعد المواطن علي تطور ما يريد من مصالح شخصية او مصالح اجتماعية وفيما يلي سوف نستعرض لكم خطوات تسجيل عضوية الهيئة ولكن علي الباحث النظر علي بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في العضوية

شروط تسجيل العضوية

ان يكون المستخدم حاصلا علي مؤهل عالى في المحاسبة او حاصل علي البكالوريوس

امتلاك المستخدم لدبلوم محاسبة و لا تقل مدته عن سنتين

الحصول علي شهادة مهنية

من اهم الشروط ان يكون الباحث قد تخرج من احد كليات العلوم الإدارية بالاضافة لاجتيازة 15 ساعة اكاديمية

( ولكن ) من لم يكن لدية القدرة علي اتمام هذا الحد علية فقط اتباع الخطوات الاتية

يجب حضور دورات المحاسبة والمراجعة والضرائب اجتياز 15 ساعة في المحاسبة وهذه هي المدة المطلوبة

طريقة التسجيل في عضوية الهيئة

الدخول علي الموقع الرسمي لهيئة المحاسبين https://career.socpa.org.sa/login.php الضغط علي كلمة مستخدم جديد يرجي التسجيل اختيار التسجيل كـ ( باحث عن عمل / متدرب / صحاب عمل ) ادراج كافة معلومات الحساب والمعلومات الشخصية والتعلمية .. الخ حتي الوصول لرمز التحقق ادخال الرمز والموافقة علي الشروط والاحكام الضغط علي ايقونة ارسال للتسجيل في عضوية الهيئة

الاوراق المطلوبة للستجيل في الهيئة

نسخة من صورة الشهادة العلمية او المهنية

نسخة من صورة الهوية

نسخة من صورة جواز السفر لغير السعوديين

صورة شخصية للمستخدم ( غير مطلوب للنساء )

اتمام دفع كل رسوم الهيئة

ولكن اذا لم يستطع الباحث التسجيل بعد اتباعه للخطوات السابقة يمكنة متابعة الخطوات المدرجة بهذا الفيديو

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