نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل بمنصة قدوم 1443 هجريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل بمنصة قدوم وهى المنصة التابعة لموقع أبشر، والمنصة الجديدة تتيح لمن يرغب في العودة للمملكة من كان يعمل بها ويرغب في العودة أن يقوم بالتسجيل عليه، ويقوم بتحديث بياناته وإلا لن يتمكن من دخول المملكة مرة أخرى.

أهمية التسجيل بمنصة قدوم

منصة قدوم هي خدمة جديدة أطلقتها المملكة لتسهيل على الناس حيث إن كل من يعيش على أرض المملكة لابد له من التعامل مع موقع أبشر.

لذلك تم ضم منصة مقيم وتغير اسمها وجعل الدخول لها من خلال منصة أبشر لسهولة التعامل.

فائدة المنصة الجديدة “منصة قدوم” يقوم الراغب في العودة للملكة وقد تناول جرعتين من لقاح كورونا بالمملكة أن يقوم بتسجيل بياناته قبل عودته للملكة بما لا يقل عن 72 ساعة وإلا فلن يسمح له بدخول المملكة.

وبذلك فخطوة الدخول على منصة قدوم من خلال موقع أبشر خطوة هامة جدا وإلا لن يسمح لكم بالدخول.

المستفيد من منصة قدوم

علما بأن الفئات التي يجب عليها الدخول على منصة قدوم والتسجيل في منصة قدوم واتباع خطوات التسجيل بمنصة قدوم هم:

زائر محصن أي تناول جرعتي كورونا بالمملكة.

زائر غير محصن.

زائر للعلاج.

مقيم محصن.

مقيم غير محصن

عمالة منزلية مرافقة لأسرة.

خطوات التسجيل بمنصة قدوم.

على المقيم الراغب في العودة أن يتبع الخطوات التالية:

يدخل على موقع أبشر

اختر منصة قدوم.

عند الضغط عليها يطلب منك الموقع اختيار حالتك من المستفيدين من المنصة.

اضغط على بدء التسجيل.

بتسجيل البيانات كاملة.

أكد التسجيل.

أوراق لابد من تواجدها معك قبل محاولة التسجيل بمنصة قدوم

قبل أن تقوم بفتح منصة قدوم ومحاولة التسجيل فيها لابد من تواجد عدة أوراق معك وهى:

إقامة سارية حيث تقوم بكتابة بيانات الإقامة.

تطبيق صحي.

شهادة PCR وهى ما يفيد بتلقي لقاح كورونا.

تلك الأوراق لابد من تسجيل بياناتها فهي تعد أوراق مرافقة حتى يتم مراجعة الطلب، أكد الطلب واغلق الموقع، وسوف تتلقى على هاتفك ما يفيد بموافقة الدخول للمملكة، اطبع تلك الموافقة.

ما تقوم به المملكة وغيرها من الدول لضمان عدم انتشار فيروس كورونا لديها، فتؤكد على أن الزائرين لها لأي سبب من الأسباب سواء للعمل أو السياحة أن يكون قد تناول جرعتي لقاح كورونا، وهذا ما تقوم به المملكة فهي تمنع من لم يتناول اللقاح من دخول المملكة إلا بعد تناوله تجنبا لزيادة الإصابات، ولذلك تم إنشاء منصة قدوم وهى منصة تابعة لأبشر.