نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تطبيق توكلنا للأطفال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تطبيق توكلنا للأطفال 1443 يمكن من خلال الدخول على الموقع الرسمي، أو من خلال التطبيق الذكي، وفي المقال التالي نقوم بالتعرف على الخطوات الهامة التي يمكن من خلالها تجسيل الدخول.

التسجيل في تطبيق توكلنا للأطفال 1443

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بالتسجيل على تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل التطبيق من على متجر جوجل، او من خلال App Store للهواتف ذات نظام ios.

بعد ذلك، يتم فتح التطبيق، والضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

يقوم ولي الأمر بكتابة بيانات الطالب، ومن أهمها الاسم ورقم الهوية، والرقم الخاص بالطالب الذي يقوم باستلام هذا الرقم من المدرسة.

بالإضافة إلى أنه يتم كتابة المرحلة المسجل بها الطالب، كما يتعين كتابة حالة الطالب الصحية.

كما يجب كتابة درجات الطالب التي حصل عليها خلال المراحل السابقة.

بعد ذلك، يتم كتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله عبر الهاتف في المربع المخصص له.

في النهاية، يتم تأكيد التسجيل حتى يتمكن الطالب من الدخول على التطبيق والحساب مرة أخرى.

كيفية تفعيل توكلنا للأطفال والتسجيل في منصة مدرستي

يمكن أن يتم التسجيل في تطبيق توكلنا للأطفال 1443 من خلال منصة مدرستي، عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع توكلنا الرسمي.

بعد ذلك، يتم الدخول على الحساب الرسمي للطالب من خلال كتابة الاسم.

يتم الضغط على زر “بيانات منصة مدرستي”، حيث تظهر البيانات الشخصية لولي الأمر.

يقوم ولي الأمر بالضغط على “ارسال كلمة المرور”.

بعد ذلك، يتلقى ولي الامر رسالة بها كلمة المرور الخاصة بالطالب.

يتم الدخول على منصة مدرستي، ثم اختيار تسجيل الدخول مايكروسوفت.

بعد ذلك، يتم إدخال الإسم، وكلمة المرور التي تم الحصول عليها.

التسجيل في توكلنا

يهدف تطبيق توكلنا أن يضم قاعدة بيانات كبيرة، يكون شاملة لكافة بيانات الطالب الصحية والدراسية. بالإضافة إلى أنها تضم كافة البيانات الخاصة بملف الطالب التعليمي، مما يجعل من السهل المقارنة بين مستويات الطالب في كافة السنوات.

إلى جانب ذلك، تعتبر من أهم مميزات التسجيل في تطبيق توكلنا للأطفال 1443، أنه يمكن لولي الأمر متابعة مستوى الطالب مع المعلمين. بالإضافة إلى أنه يمكنه أن يقوم بالعمل على مساعدة الطالب في عمل الواجبات أو تلقي الدروس.