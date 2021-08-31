قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح بأقساط مجدولة تتناسب مع راتبك الشهري

قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب عرض تمويلي ميسر تقدمه شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء، كما أتاحت شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً للاستفادة من عرض التمويل الشخصي بأقل راتب شهري وبمتطلبات غير معقدة ، وتعتبر شركة مرابحة مرنة واحدة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية لقطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية ، وسوف نوضح أيضاً الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب مع التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة

شركة مرابحة مرنة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من منتجات تمويلية تنافسية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، وتقدم الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة عرض تمويل شخصي فورى ونقدي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية احتياجات العملاء ، بالإضافة إلى إتاحت الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية ميسرة تتناسب مع الراتب الشهري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها الشركة للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

تمويل شخصي مصمم من شركة مرابحة مرنة ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة تبدأ من 5000 ريال سعودي ، ويمكن أن يصل مبلغ التمويل حتي 250 ألف ريال سعودي. لا يحتاج المواطن السعودي إلي تحويل الراتب الشهري له ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة. توفر الشركة خيارات للسداد عديدة لتقسيط مبلغ التمويل وذلك من خلال أقساط شهرية مجدولة تصل إلى 60 شهر. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج ، وذلك تيسيرا علي العميل في الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة

حددت شركة مرابحة مرنة رابط إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك تيسيرا علي العملاء في التقديم على طلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة من خلال زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن للعملاء الحاليين الشركة أو العملاء الجدد الاتصال على الرقم الموحد للشركة وهو 920033868 أو الرقم المجاني 8001111810 والاستفسار عن كافة العروض التمويلية المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة

وقد قامت شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون تحويل الراتب الشهري ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا تلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل في القطاع الحكومي أو لدى جهة معتمدة لدى شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة وذلك للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب.

الراتب الشهري للمتقدم بالطلب الموظف في القطاع الحكومي يشترط ألا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة لموظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر ، وذلك للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة