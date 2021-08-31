منصة مدرستي تسجيل دخول طالب جديد وولي الأمر 1443 عبر تطبيق توكلنا

مازالت عمليات البحث مستمرة عن منصة مدرستي تسجيل دخول طالب جديد وولي الأمر في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد كثرت الإستفسارات حول هذا الموضوع بين الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد قد بدأ منذ يومين ولهذا السبب نجد معدلات البحث عن منصة مدرستي كبيرة جداً حيث أن المنصة تقدم خدمات كثيرة منها خدمة تسجيل الطلاب الجدد، وقد نجحت المنصة العام الماضي في القيام بدور هام في عملية استكمال العام الدراسي وعدم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا وتداعياته، ولكن بدلاً من تأجيل الدراسة فقد اتخذت وزارة التعليم السعودية قراراً بغلق جميع المدارس واستكمال الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي، فقد قدمت المنصة للطلاب خدمات متابعة دروسهم اليومية وعمل واجباتهم المنزلية إلكترونياً بالإضافة إلى سهولة التواصل بين الطلاب والمعلم عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وقد عززت المنصة من ثقافة ومفهوم التعليم عن بُعد لدى الجمهور السعودي، ومع بداية العام الدراسي الجديد نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة تسجيل الطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول طالب

يُمكن لكل الطلاب تسجيل دخولهم إلى منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يُرجى الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. وثانياً اضغط على الدخول بحساب مايكروسوفت.

ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة مثل البريد وكلمة المرور.

وبعد ذلك اضغط على “تسجيل الدخول” لتنقل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

وهكذا نكون أتممنا تسجيل دخول طالب جديد.

تسجيل دخول ولي الأمر

وبالنسبة لولى الأمر يُمكنه تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر اتباع الآتي:

أولاً يُرجى زيارة موقع منصة مدرستي الإلكتروني.

ثانياً انقر على الدخول بحساب ولي الأمر.

ثالثاً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل الإسم وكلمة المرور.

رابعاً اضغط تسجيل الدخول.

وبإتباع هذه الخطوات ستجد نفسك في الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي مُتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها.