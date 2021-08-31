شروط قبول الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية عبر نظام نور

شروط قبول الطلاب اليمنيين في نظام نور، يبحث الكثير من اليمنيين عن طريقة التسجيل في أبناءهم الزائرين في نظام نور، وهي خدمة إلكترونية يقوم نظام نور التعليمي، بتقديمها وذلك لكي يتمكنوا، من الحصول على حقوقهم التعليمية في المملكة، حيث تتيحها وزارة التعليم السعودية للطلاب اليمنيين، الغير متوفر لديهم الأوراق الرسمية، لكي يمكن لهم الالتحاق بالفصول الدراسية، من خلال التقديم عبر نظام نور التعليمي كزائرين للمملكة، وذلك يتم بعد التوافق مع الشروط اللازمة، ومن ثم سيتم عقد مقابلات مع كل طالب، وذلك ما يُوجب على الطلاب توفير شهادة ميلاد أو جواز السفر، ويمكن التعرف علي طريقة التسجيل في نظام نور للمستجدين برقم الهوية للعام الدراسي القادم 1443هـ.

شروط قبول الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية

يجب أن يتم تقديم شهادة التعليم الأساسي. ثم يشترط أن أن يكون عمر الطالب اليمني المتقدم، مناسب لعمر القبول في المدارس الراغب بالتسجيل فيها بالمملكة. يشترط أن يتم معاملة الطلاب اليمنيين كما يتم مع السعوديين في التعليم بالمدارس السعودية. ثم ملء نموذج تسجيل الطلاب اليمنيين، وهم من لا يملكون شهادات دراسية تثبت الحالة الدراسية لهم. سوف يتم قبول الطلاب وفق المقاعد الشاغرة في المدارس الحكومية, في حال إذا لم يتوفر مقاعد فيها فسوف يتم تحويلهم للقبول في المدارس الأهلية بالمملكة.

خطوات تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 1443

تتمثل طريقة تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 1443 الرسمية، في العديد من الخطوات، ولضمان قبول الطلب من قبل اللجنة المختصة، هناك ضرورة إتباع هذه الخطوات التالية بالترتيب:

أن يقوم ولي الأمر بالدخول إلى بوابة تسجيل الطلاب اليمنيين بهوية زائر. ثم قم إضافة رقم التأشيرة أو رقم الإقامة. قم بإضافة كود الصورة الذي يظهر على الشاشة. ثم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. قم بملء بيانات استمارة التسجيل بشكل دقيق. أن يتم التأكد من البيانات المدخلة في الاستمارة. ثم إضافة رمز التحقق في الحقل المعد له. وأخيرا قم بالنقر على خيار إرسال المعلومات إلى نظام نور.

الاستمارة الموحدة لتسجيل الزيارة لطلبة اليمن عبر نظام نور

تعتبر الاستمارة الموحدة لتسجيل الزيارة لطلبة اليمن، ضمن أهم الإجراءات الواجب على الطلاب إتباعها، وذلك لكي يتمكن الطلاب من التسجيل في المدارس والرياض السعودية، بكل سهولة عبر نظام نور بهوية زائر، ويتطلب هذا الإجراء إضافة كافة البيانات اللازمة بشكل دقيق، ففي حال أن لم يتم إضافتها بشكل دقيق فذلك ما سيقف حائلاً بين الطالب وقبول الطلب.