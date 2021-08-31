حاسبة التمويل الشخصي الجديدة من الراجحي ومعرفة مبلغ القرض وشروطه بالمملكة

حاسبة التمويل الشخصي الجديدة من الراجحي ومعرفة مبلغ القرض وشروطه تتميز حاسبة التمويل الشخصي من الراجحي، بالعديد من المزايا فيمكن استخدمها كأداة لحساب لتمويل، وأقساط سداده، بما في ذلك العمر والعمل وقيمة الراتب الشهري، وفترة السداد بالسنوات، فيتمكن العميل من اتخاذ قرار التمويل بعد الحسابات أو تعديل قيمة القرض، أو أيجاد بديل مناسب من القروض، ثم تحصل علي القرض في خلال ربع ساعة فقط، وهناك قروض اخري مثل الرهن العقاري، وكلها متمشية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهناك عدة برامج للتمويل الشخصي من الراجحي، دون تحويل راتب، والتمويل العقاري باسم المنزل، وهناك أجهزة الصراف الألى المنتشرة بأنحاء المملكة، التي تقدم خدمات الدعم الفني والمساعدة. ويمكن الاطلاع علي احد التمويلات التي يقدمها الراجحي، من خلال هذا المقال للاستفادة، احصل علي التمويل الشخصي وطني مميزاته وشروطه من مصرف الراجحي بالمملكة.

حاسبة التمويل الشخصي الجديدة من الراجحي ومعرفة مبلغ القرض وشروطه

تتعدد مزايا حاسبة التمويل الشخصي الجديدة من بنك الراجحي بالمملكة:

تحسب القسط الشهري، القيمة الافتراضية للقرض. ثم بعد الحساب علي حاسبة البنك، ممكن تحصل علي قرض يبلغ 15 من ضعف مرتبك. وتحصل علي التمويل خلال 15 دقيقة. الحد الأعلى للتمويل 30 ضعف الراتب للعامل في القطاع الحكومي، أما الخاص تحصل علي 25 ضعف الراتب. كافة المعاملات بالحاسبة ليس لها شروط أو عواقب. تعطي حاسبة التمويل الشخصي الراجحي، حرية الاختيار أمام المواطن لتسديد الأقساط بالأسئلة المناسبة له. كل القروض متمشية مع الشريعة الإسلامية.

طريقة استخدام حاسبة التمويل الشخصي الجديدة

تعرف على حسابة التمويل الشخصي الإلكتروني لمصرف الراجحي، وخطوات الاستعلام عن قيمة القرض المالي، وقيمة القسط الشهري:

الدخول لموقع مصرف الراجحي الرسمي. ثم خدمة حاسبة التمويل الشخصي. اختار نوع العمل حكومي أو قطاع خاص. ادخل قيمة الراتب الشهري. ثم إذا كان هناك التزام شهري اخر، يجب إدخال البيانات. ادخل عمر المقترض. تحديد مدة سنوات السداد. الضغط علي التالي. ستظهر لك قيمة القسط الشهري، الذي ستقوم بتسديده.

تقديم طلب تمويل شخصي من الراجحي

زيارة اقرب فرع لك من الراجحي. أو الاتصال علي رقم 8001241222. تعبئة نموذج الطلب للتواصل معك.

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي

هناك خدمة العملاء من مصرف الراجحي، للتواصل مع عملائه، لتقديم خدمات الدعم الفني، الاستفسارات، الإبلاغ عن المشاكل، فتقوم خدمة العملاء بدعم العميل كليا وحل مشكلاته، ورقم الدعم للعملاء هو 920003344 ، وقد حازت الخدمة كثير من الاهتمام لسهولة استخدامها، وحل المشكلات للعميل.