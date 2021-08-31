برنامج حافز الثاني 1443 صعوبة الحصول على عمل قيمة الإعانة والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة برنامج حافز الثاني 1443 صعوبة الحصول على عمل قيمة الإعانة وأهم الشروط المطلوبة. حيث أن برنامج حافز هو عبارة عن برنامج يقدم دعم مادي وكذلك دعم معنوي للمواطن السعودي. كما يتم تقديم هذا الدعم إلى المواطن الذي تم فصله وإبعاده عن عمله لأسباب خارجة عن إرادته. حيث يشترط للحصول على دعم حافز للمتعطلين عن العمل ألا يكون السبب فيترك العمل هو المواطن نفسه. ونظراً لأن هناك مجموعة كبيرة من للمتعطلين عن العمل المشتركين في حافز لم يتسنى لهم الحصول على عمل. لذلك يبحث هؤلاء المواطنين للتسجيل في دعم حافز مرة أخرى لصعوبة الحصول على عمل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض حافز الثاني صعوبة الحصول على عمل وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه وقيمته. كما يمكنك التعرف أيضاً على حضور التدريب التفاعلي في حافز 1443 طريقة التسجيل والحضور به وانذزارات الغياب.

برنامج حافز الثاني 1443 صعوبة الحصول على عمل

حيث أن يرنامج حافز طاقات هو عبارة عن برنامج وطني يقدم الدعم للمواطن السعودي وهناك نوعان من هذا الدعم هو الدعم المادي وكذلك المعنوي. ويقدم البرنامج هذان النوعان من الدعم للمواطنين للمتعطلين عن العمل. كما إن برنامج حافز عبارة عن مرحلتين المرحلة الأولى ويتم بها المساعدة للمتعطل عن العمل وإعانته على الحصول على العمل. ثم تأتي المرحلة الثانية من البرنامج ويتم تقديم الدعم بها لصعوبة الحصول على العمل. كما أن الهدف من المرحلة الثانية من الدعم هو تقديم المساعدة والدعم المعنوي والمادي لمن يتمكن من إيجاد فرصة عمل مناسبة في فترة الدعم الأولى.

الشروط المطلوبة للحصول على حافز الثاني

كما قام برنامج حافز بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على الدعم. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للحصول على دعم حافز صعوبة الحصول على عمل كما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة بحد أدنى عشر شهور يجب ألا يتخطى عمر المتقدم ال60 عاما ولا يقل عن 20 عام أن يكون لديه القدرة على العمل وكذلك لا يكون عامل في القطاع العام أو الخاص ألا يكون مستحقاً لأي معاش وكذلك لا يكون طالبا أن يكون قد أكمل الحصول على دعم حافز البحث عن عمل

قيمة مبلغ إعانة حافز صعوبة الحصول على عمل

يعتبر دعم حافز هو أحد وأهم المبادرات التي تسعى وزارة العمل السعودية وكذلك صندوق تنمية الموارد البشرية لإطلاقها. كما يتم تقديمه لمساعدة من لم يتمكن من الحصول على عمل لتوفير احتياجاته. ويكون الدعم المالي لمستفيدي حافز الثاني صعوبة الحصول على عمل شهرياً بقيمة 1500 ريال سعودي بالنسبة لأول أربع أشهر. وكذلك 1250 ريال سعودي بالنسبة الأربع أشهر الثانية و1000 ريال سعودي بالنسبة للأربع أشهر الأخيرة.