وظائف الدفاع المدني 1443 وشروط القبول بها تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، حيث ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين هذه الوظائف. بالإضافة إلى هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم نتعرف عليها من خلال المقال التالي:

وظائف الدفاع المدني 1443 وشروط القبول بها

تم الإعلان عن الكثير من وظائف الدفاع المدني والتي بدأ التسجيل فيها منذ يوم السبت الموافق 20 محرم 1443، والموافق يوم 28 أغسطس من عام 2021. ومن بين هذه الوظائف كل مما يلي:

جندي مفتش سلامة

جندي منسق عربيات

إلى جانب، جندي اسعافات.

جندي فني وإنشاءات

بالإضافة إلى جندي عمليات وإنقاذ

جندي تصوير.

ومن جانب آخر، جندي فني نظم واتصالات

جندي فني موسيقي

جندي قائد مشغل آلات.

بالإضافة إلى جندي حاسب آلي.

إلى جانب جندي إداري.

كيف يمكن التسجيل في وظائف الدفاع المدني؟

أعلنت الحكومة السعودية عن وظائف الدفاع المدني 1443 وشروط القبول بها، والتي يمكن التسجيل عليها من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي إلى منصة أبشر، لوظائف الدفاع المدني.

بعد ذلك، يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الإسم، وكلمة المرور الخاصة به.

ثم يتم الإنتقال إلى القسم الخاص بوظائف الدفاع المدني.

كما يتعين على المواطن أن يقوم بتسجيل باقي البيانات الخاصة به، حيث يتم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

يقوم المواطن بالضغط على زر “تسجيل”، وبعد ذلك، تتم المتابعة من خلال الدخول على الحساب لمعرفة الرفض أو القبول.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني

عند التقديم على وظائف الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، لابد من توافر بعض الشروط، ومن بينها: