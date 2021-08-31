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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443 وخطوات نقل الكفالة وعدد مراتها في المقال التالي
تعمل وزارة الموارد البشرية على تقديم خدماتها المباشرة لقطاع كبير من المواطنين بالمملكة والوافدين حيث تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية فمن خلال رقم الإقامة يمكنك الإستعلام عن عامل وافد حيث يقدم مكتب العمل خدماته العديدة والمتاحة عبر الخدمات الإلكترونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، حيث تعد وزارة الموارد البشرية تعد من أكثر الوزارات التي تضم أكبر خدمات تتضمن الشؤون الاجتماعية وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات والشركات بالعمالة الوافدة أو السعودية، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من تخليص الإجراءات الحكومية بصورة سهلة وسريعة نظراً لتطبيق التحول الرقمي الذي جعل كل شيء يتم بشكل إلكتروني في أسرع وقت، في إطار خطة استكمال رؤية المملكة عام 2030م المستمر رغم التعطل بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على البلاد. .
الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة 1443
من خلال خدمات وزارة العمل يمكن الإستعلام عن موظف وافد برقم الهوية على النحو التالي:
- الدخول عبر خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية.
- ومن ثم خدمات الاستعلام ومنها الاستعلام عن عامل وافد.
- سوف تظهر صفحة عليك تعبئة البيانات التي تشمل رقم الإقامة، الجنسية، وكتابة رقم التحقق.
- ثم الضغط على زر استعلام سوف تظهر المعلومات كاملة عن الوافد.
طريقة نقل كفالة عامل وافد:
لنقل كفالة عامل وافد لابد أن يكون الكفيل أو المنشأة في النطاق الأحمر، وإذا لم يقوم صاحب العمل بتجديد الإقامة ورخصة العمل للموظف لمدة تصل إلى شهر، وفي حالة إن لم يدفع الأجر المستحق لفترة ثلاثة أشهر متتالية، فيحق للعامل نقل كفالته إلى آخر جديد بالخطوات التالية:
- الدخول عبر الخدمات الإلكترونية وزارة الموارد البشرية.
- حدد خدمة نقل خدمات وافد.
- ثم تعبئة البيانات المطلوبة لصاحب العمل وتحديد المنشأة.
- يليها نقل خدمة عامل وافد وتعبئة المعلومات الخاصة به مثل رقم الإقامة ثم الضغط على كلمة “بحث”.
- عليك النقر بالموافقة على إقرار التعهد ثم اضغط زر إرسال.
- سوف تظهر رسالة تفيد بأن نقل الكفالة تم بنجاح مع رقم الطلب.
طريقة الاستعلام عن عدد مرات نقل الكفالة:
خطوات الإستعلام عن عدد مرات نقل كفالة عامل وافد والطرق المختلفة للإستعلام كالتالي:
- من خلال قيمة الرسوم المدفوعة لمكتب العمل حيث أن يتم دفع مبلغ 2000 ريال سعودي في المرة الأولى، فيما يدفع 4000 ريال للمرة الثانية، و 6000 ريال في المرة الثالثة لنقل الكفالة.
- ويمكن معرفة عدد مرات نقل كفالة الموظف من خلال زيارة اقرب فرع لمكتب العمل.
- أو من خلال موقع أبشر خدمات الموظفين منها الاستعلام عن نقل الكفالة، ثم تعبئة البيانات الخاصة بالعامل ثم ضغط زر عرض.
- أو زيارة فرع الجوازات والاستعلام عن عدد المرات لنقل كفالة العامل.
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